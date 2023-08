Ferragosto alternativo con il tour a Castello 

Un Ferragosto diverso, passeggiando alla scoperta della storia e delle antiche leggende della città. L’appuntamento è per il 15 agosto con la visita guidata alla riscoperta del quartiere Castello e dei suoi passaggi sotterranei medievali. Tra le tante tappe, chiese e monumenti, le vicende dei condannati a morte ma anche gli eventi unici del passato, fatti misteriosi al tempo di dame e cavalieri.

Il tour avrà inizio alle 9 e terminerà alle 12. L’iniziativa ideata dalle associazioni Turisti per Cagliari, scopri l’isola di Sardegna, con la web community Sardegna sotterranea sarà a numero chiuso.

L’itinerario

La visita si snoderà nei luoghi-simbolo più suggestivi dello storico quartiere e prevede – per i soli prenotati – dopo il raduno in zona Giardino Pubblico Terrapieno (via Badas angolo Largo Dessì), un’avvincente passeggiata nel cuore della città. Il tour farà tappa alla Porta Reale di Maria Cristina e toccherà piazza San Pancrazio e piazza dell’Indipedenza. Saranno poi narrate le storie e leggende della Cittadella e degli Arsenali, così come delle Torri con i racconti delle vicende di giustiziati, miracoli e guarigioni ma anche storie terribili di prigionia.

Non mancherà la visita alle antiche fontane d’acqua, in via Santa Lucia, e la sosta nel Belvedere. Poi si proseguirà con le tappe in piazza Palazzo, rasentando il Palazzo Regio e la Cattedrale di Santa Maria; la Torcia dell’Assunta dormiente, la leggendaria via del Fossario, il Bastione di Santa Caterina e di Saint Remy. Per informazioni www.sardegnasotterranea.org o whatsapp al 328 2024663.

RIPRODUZIONE RISERVATA