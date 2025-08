Ferragosto a casa: «Abbiamo troppe spese» 

Le vacanze dei quartesi? A casa. Complice la crisi, le bollette da pagare e le difficoltà di arrivare a fine mese, la maggior parte dei cittadini rinuncia a un’estate fuori casa. La città quindi non si svuota nemmeno ad agosto e anzi si trovano negozi aperti e servizi attivi: la gran parte dei commercianti ha infatti deciso di non abbassare le serrande nemmeno nei giorni più caldi dell’estate.

I cittadini

«Quest’anno niente vacanze», dice Loredana Melis, 58 anni, «abbiamo deciso di restare in città sia per vari impegni sia per risparmiare in modo da aiutare i figli. Perché comunque andare fuori ha un costo, anche se ti sposti in Sardegna. A volte muoversi all’interno dell’Isola è persino più caro rispetto a un viaggio all’estero. E poi noi abbiamo la fortuna di avere il mare a due passi senza spendere niente. Basta andare al Poetto, che è comunque ben servito». A casa resterà pure Federica Muscas, 43 anni. «Ho appena divorziato – dice – e ho due figli. Sto cercando di risparmiare e purtroppo in questa situazione la vacanza non è contemplata». In ogni caso, «non mi pesa stare qui. I servizi ci sono sempre, la città non chiude. Io quando ho la possibilità vado al Poetto, è a due passi». Vacanze quartesi anche per Sara Riefolo, 47 anni: «Io resto a casa quest’anno perché ci sono troppe spese e il lavoro è precario. Anche prendere una casa in affitto costa tantissimo. La fortuna è che in città ad agosto trovi ugualmente tutto aperto».

I commercianti

Come sottolinea Roberta Ferretti di Sportmania in via Marconi, «quest’anno Ferragosto cade di venerdì, quindi noi chiuderemo solo il sabato perché comunque le persone saranno tutte al mare. Ma da lunedì 18 saremmo di nuovo operativi. Abbiamo la possibilità di far ruotare i dipendenti e di tenere così sempre aperto». Lo stesso farà anche Daniela Falchi del negozio di intimo “Idee sopra e sotto” in via Porcu: «Chiudo giusto il sabato dopo Ferragosto e il lunedì». Sempre aperte invece le attività di Vincenzo Meloni, dalla pizzeria Grains alla paninoteca Dry hop al Room Garden in viale Colombo: «Noi ci saremo sempre perché in città c’è tantissima gente anche ad agosto, non noti la differenza rispetto agli altri mesi». Chi ha potuto organizzare una vacanza, spiega l’agente di viaggio Franco Turco, «ha scelto di andare a cercare il freddo in posti come la Norvegia. Il caldo che ci accompagna da giugno ha sfiancato un po’ tutti, così per le ferie si punta su località più fresche».

