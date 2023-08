Ferragosto, 200 presenze in piscina 

Ferragosto con il pienone nella piscina di Farcana, sul monte Ortobene. Il 15 agosto sono state oltre duecento le persone che hanno deciso di trascorrere la giornata al fresco in piscina, tra bagni, aperitivi, cene con grigliate proposte dal bar “The pool brothers”. Il gestore della piscina, Antonello Farina, è molto contento del flusso sia dei giorni scorsi che durante il ponte e le feste: «A parte le prime settimane di apertura che hanno registrato un forte vento che ci ha costretto alla chiusura per tre giorni, ora è tornato il caldo e tutto procede davvero molto bene. Abbiamo sempre una buona affluenza, le giornate sono scorrevoli e tranquille. La grande soddisfazione è arrivata a Ferragosto con un pienone davvero gratificante. I clienti hanno lasciato ottimi feedback anche per il servizio offerto dal bar all’interno dell’area piscina, dicendosi pienamente soddisfatti anche per la qualità dei prodotti e dell’accoglienza». Un ottimo traguardo dunque per la piscina olimpionica cittadina, sempre più attrezzata e organizzata sotto ogni punto di vista grazie a un gruppo di collaboratori affiatato, e che arricchisce l’offerta proponendo iniziative e ampia scelta gastronomica. L’obiettivo resta quello di ampliare ulteriormente in occasione di compleanni, feste ed eventi vari. (g. pit.)

RIPRODUZIONE RISERVATA