Chiara Ferragni è stata iscritta nel registro degli indagati di Milano per truffa aggravata ma non solo per la vicenda del pandoro Balocco, anche per le uova di Pasqua della Dolci Preziosi e per la bambola Trudi. La Procura ha sollevato davanti al pg della Cassazione il conflitto tra uffici sulla competenza ad indagare.