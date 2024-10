Ferragni si prepara a bussare dai Pm 

MILANO. La linea difensiva di Chiara Ferragni nella bufera per i casi del pandoro “Pink Christmas” e delle uova di Pasqua dovrebbe passare anche attraverso la richiesta di interrogatorio in Procura. All’indomani della chiusura dell’indagine per truffa aggravata sull’influencer e altre tre persone, tra cui il suo ex braccio destro Fabio Damato, un faccia a faccia con il pm Cristian Barilli e il procuratore aggiunto Eugenio Fusco sembra sempre più un passaggio opportuno, visto che l’obiettivo è far cambiare idea ai due inquirenti e ottenere che chiedano l’archiviazione dell’inchiesta. Giuseppe Iannaccone e Marcello Bana, legali di Ferragni, non intendono aderire alla ventilata proposta di un patteggiamento e stanno lavorando a una memoria corposa, almeno 200 pagine, per dimostrare che le accuse non reggerebbero in un eventuale dibattimento. Intanto l’influencer, venerdì ad Atene e ieri a Trieste per presentare nuovi prodotti della sua linea di makeup, ha fatto sapere di essere «sollevata» perché avrà «l’occasione per dire la sua». Secondo l’accusa i consumatori sono stati «danneggiati» e ingannati dalle campagne benefiche dei due prodotti dolciari e Ferragni avrebbe beneficiato di un «ingiusto profitto» per oltre 2 milioni e 200 mila euro».

