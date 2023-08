Ferragni, Saviano, Pillon: cordoglio unanime 

Tante le reazioni sui social per la morte di Michela Murgia. Chiara Ferragni : «Grazie di tutta l’ispirazione che ci hai dato e per tutto quello che ci hai insegnato».

«Perdiamo una voce potente nel dibattito pubblico, creativa nella scrittura e una persona libera e coraggiosa. Riposa in pace Michela Murgia», così il segretario di Azione Carlo Calenda . «Ci lascia una grande donna, una grande sarda», scrive su Twitter la vicepresidente del M5S Alessandra Todde: «Grazie per tutto ciò che hai voluto condividere». Gad Lerner : «Era una formidabile, talentuosa, spericolata rivoluzionaria contemporanea».

L’attrice Geppi Cucciari : «Quel tuo ultimo sorriso, donna luminosa, lo porterò sempre con me». Nicola Fratoianni : «Ti ho voluto bene. Grazie di tutto». Ezio Mauro, già direttore di Repubblica: «La vita come testimonianza di coraggio, fino in fondo». L’ex politico Nichi Vendola : «Piango per te che voli via e per noi che restiamo». Simone Pillon, politico: «Non condividevo nulla del tuo pensiero ma avrei voluto continuare a confrontarmi con te. Riposa in pace». Lo scrittore Roberto Saviano : «Ma l’amor mio non muore». Nino Cartabellotta , presidente della Fondazione Gimbe: «Si spegne una stella luminosa nella notte di San Lorenzo». Infine il saluto dell’ Associazionale nazionale partigiani : «Bella, ciao».

