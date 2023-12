Ferragni, nuova inchiesta sul pandoro rosa 

Prato. Dopo la tempesta social, e non solo, che l'ha travolta nei giorni prima del Natale, il pandoro gate rischia di avere un lungo strascico giudiziario per l'influencer Chiara Ferragni. Dopo quella di Milano che il 19 dicembre ha aperto un fascicolo delegando le indagini alla Guardia di Finanza, ora anche la Procura di Prato ha acceso un faro sulla vicenda avviando un procedimento, al momento senza indagati o ipotesi di reato.

L’iniziativa è legata all'esposto presentato dal Codacons (così come in altri 101 uffici giudiziari) e in cui si ipotizza il reato di truffa aggravata in danno dei consumatori. Un atto dovuto quello della Procura toscana per una vicenda nota: l'acquisto, nel 2022, del Pandoro Pink Christmas avrebbe contribuito a una donazione in favore dell'ospedale Regina Margherita di Torino. Un’attività benefica in realtà già effettuata dalla Balocco, società che produceva il dolce natalizio griffato Ferragni, messo in vendita a un prezzo superiore a quello di mercato.

Nell'esposto si ricorda che «comprando il pandoro si poteva contribuire alla donazione e che la signora Ferragni partecipava all'iniziativa, circostanza risultata non rispondente al vero». Il procedimento di Prato viaggia, quindi, parallelo con quello avviato a Milano.

RIPRODUZIONE RISERVATA