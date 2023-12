Ferragni, aperta un’indagine «Revocategli l’Ambrogino!» Da Sassari all’asta il pandoro  

Non si ferma la bufera su Chiara Ferragni legata ai pandori in vendita per una beneficenza che ha destato non pochi dubbi. Due i fronti. Uno giudiziario: la Procura di Milano avrebbe aperto un fascicolo e affidato le indagini alla Guardia di Finanza. Uno politico: i Fratelli d’Italia chiedono che all’influencer venga ritirato l’Ambrogino d’oro, l’importante onorificenza milanese. Infine, il pandoro della discordia è stato messo all’asta su eBay da un utente sassarese. Ma andiamo con ordine.

L’inchiesta

La Procura di Milano ha aperto un fascicolo conoscitivo a modello 45, senza ipotesi di reato né indagati, per il noto caso che ha coinvolto Chiara Ferragni e l’azienda Balocco per la pubblicità del pandoro. Dopo il deposito di un esposto ai pm per truffa, da parte del Codacons e Assourt, il procuratore Marcello Viola ha assegnato il fascicolo al dipartimento anti-truffe guidato dall’aggiunto Eugenio Fusco. Gli accertamenti nel fascicolo esplorativo saranno affidati, da quanto si è saputo, alla Gdf di Milano. Al momento, riguarderanno i contenuti dell'esposto per truffa nei confronti «di una pluralità di individui», ossia i consumatori, come hanno scritto le associazioni. Non è escluso, però, che poi si possano allargare anche alla vicenda simile della pubblicità delle uova di Pasqua della Dolci Preziosi. Il Codacons aveva depositato l'esposto in 104 Procure e quella di Milano è stata la prima ad aprire un fascicolo, a quanto risulta. Poi, ad ogni modo, potrebbe porsi, più avanti nelle indagini, una questione di competenza territoriale. Mentre Ferragni risiede a Milano, la sede della Balocco è in provincia di Cuneo. La modalità di presentazione della campagna per la vendita del pandoro, si legge nell'esposizione, «è risultata ingannevole ed aggressiva, in spregio ai consumatori, i quali sarebbero stati sensibilmente influenzati nella loro capacità decisionale, soprattutto alla luce della destinazione dei ricavati ai bambini gravemente malati».

Il premio

Intanto proprio a seguito di tutto ciò Fratelli d'Italia al Comune di Milano chiede che venga revocato l’Ambrogino d'oro, la massima onorificenza concessa dall’amministrazione a chi ha dato lustro alla città, a Chiara Ferragni e al marito Fedez che lo hanno ricevuto nel 2020. Il partito presenterà un ordine del giorno o una mozione su questo. «Ritengo che si integrino tutti i presupposti previsti dal regolamento per l'assegnazione - ha spiegato il capogruppo del partito in Consiglio comunale Riccardo Truppo -. Tra l’altro le notizie sulle uova non fanno altro che aggravare e confermare un quadro già sufficientemente triste e desolante». La proposta, poi accolta dalla commissione preposta del Consiglio comunale, di conferire l'Ambrogio d'oro alla coppia Fedez - Ferragni è arrivata nel 2020 dal capogruppo di Forza Italia Alessandro De Chirico, dopo che i due si erano spesi durante la pandemia anche per realizzare una terapia intensiva all'ospedale San Raffaele. «Quello che sta emergendo in questi giorni è moralmente grave, e sono contento che si sia alzata l'attenzione sulle azioni benefiche o sedicenti tali. In merito i Ferragnez ne risponderanno nelle sedi opportune - ha commentato De Chirico in una nota -. Sono convinto però che questi fatti non debbano inficiare sulla valutazione di allora. In merito alla proposta dei colleghi di Fratelli d'Italia di revocare l'Ambrogino ai Ferragnez, quando proposi l'assegnazione della massima onorificenza a Chiara Ferragni e Federico Lucia - ha proseguito -, la coppia diede il via e sostenne una raccolta fondi che permise di ampliare la terapia intensiva dell'Ospedale San Raffaele, di realizzare una sala operatoria e una sala diagnostica all'avanguardia. Quel gesto fu davvero molto utile per salvare centinaia di vite umane».

Asta da Sassari

E intanto c’è chi sulla vicenda specula. Il pandoro griffato Ferragni è stato messo all’asta da Sassari (e non è prevista la spedizione in caso di acquisto) su eBay, con prezzo di partenza di 130 euro.

