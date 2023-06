Fernando, 90 anni tra piante e fiori 

«Vedi questa pianta? È una tillandsia. Ha più di 80 anni: la portò mio zio Pietro dall’Africa, dove era stato prigioniero durante la guerra. È una specie molto resistente, non ha bisogno di essere innaffiata. Ogni anno regala una fioritura senza chiedere nulla in cambio». Fernando Lai, 90 anni compiuti a marzo, ha trascorso la vita in mezzo a fiori e piante e ancora oggi cura il suo angolo verde nel centro di Dolianova. Gli brillano gli occhi quando parla dei suoi lavori. Tziu Fernandu, come lo chiamano in paese, per quasi 70 anni ha seguito decine di giardini in tutta la provincia di Cagliari.

«Quasi per gioco»

«Ho iniziato quasi per gioco», racconta: «La mia passione è nata a Pesaro, durante il servizio militare. E lì che ho conosciuto una pianta ornamentale della quale non ricordo il nome scientifico», dice sorridendo: «In sardo la chiamiamo “cochis”, è un cespuglio sempreverde e facile da lavorare con le forbici. Al ritorno in Sardegna la trapiantai a casa di mio fratello Pinuccio dove vissi per alcuni anni dopo il matrimonio. Cresceva molto velocemente. Cominciai a modellarla. Alla fine realizzai un salotto verde con divani, poltrone, un tavolino e persino una bottiglia. Qualcuno lo vide e rimase affascinato: e la mia passione si trasformò in lavoro». Grazie al passaparola cominciarono ad arrivare richieste di aiuto: «Il primo giardino che ho seguito qui a Dolianova è stato quello di Giorgio Baldussu, esponente di una famiglia di proprietari terrieri. Poi sono arrivate tante altre offerte, soprattutto da Cagliari. Seguivo i giardini delle case in città e al mare di avvocati, primari, ingegneri. Ho fatto la spola per anni tra Dolianova, Villasimius, Geremeas e Torre delle Stelle. Non mi pesava affatto: per me era un piacere stare in mezzo al verde».

«Prima vigne e uliveti»

Un impiego part-time, il suo: «Prima di tutto veniva il lavoro in campagna. Io appartengo a una famiglia di agricoltori, tutte le mattine, insieme ai miei fratelli, seguivo vigne e uliveti. Solo nel pomeriggio potevo dedicarmi al giardinaggio». La sua esperienza sul campo è servita a formare diversi giovani: «Tengo a precisare che sono un autodidatta. Posso dire però che mi basta un’occhiata per capire quando una pianta sta soffrendo. L’esperienza è fondamentale anche se non si può prescindere dallo studio. Tra i giovani che hanno collaborato con me, uno in particolare, Claudio Cabiddu, mi ha dato tante soddisfazioni. Oggi è un bravo giardiniere che realizza bellissime installazioni».

La gioia del verde

Fino a qualche mese fa Fernando Lai seguiva ancora il giardino della famiglia Caredda nel centro storico di Sicci, paese che nel 1905, unendosi a San Pantaleo, ha dato origine a Dolianova. Poi un problema di salute lo ha costretto a fermarsi. Oggi continua comunque a curare il suo giardino: «Non rinuncerò mai. Stare in mezzo al verde mi dà gioia. Le piante sono sensibili, bisogna accarezzarle per tirar fuori tutta la loro bellezza».

