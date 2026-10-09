Fernández super in Indonesia 

L’Aprilia approccia meglio della Ducati il weekend di MotoGp in Indonesia. Nel venerdì di Mandalika è prima Marco Bezzecchi a mettere tutti dietro di sé nella sessione di prove libere, mentre nelle pre-qualifiche uno sbalorditivo Raúl Fernández, su Aprilia-Trackhouse, fa segnare addirittura il nuovo record della pista in 1’28’’725. Al mattino Marc Márquez, che domani alle 9 italiane correrà il suo 300° Gp nel Motomondiale (222° in classe regina), precede per una manciata di centesimi Jorge Martín, al pomeriggio il leader del Mondiale (terzo) è più veloce di oltre 2 decimi del rivale (quinto). Se tra i primi due corrono solo 2 lunghezze, per Bezzecchi c’è l’occasione di rosicchiare un po’ dei 49 punti che rischiano altrimenti di diventare un ostacolo insormontabile. Occhio anche alla Ktm di Pedro Acosta, quarto, tra gli italiani direttamente al Q2 per i tempi del pomeriggio anche Fabio Di Giannantonio e Franco Morbidelli su Ducati-VR46, mentre il decimo e ultimo crono a disposizione è di Francesco Bagnaia.

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