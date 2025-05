Fermò Maradona: Copparoni, epos di un portiere  

C erto, “non è da questi particolari che si giudica un giocatore”. Ma se, anziché sbagliarlo, il calcio di rigore l’hai parato e l’hai parato a uno dei tre più grandi calciatori di sempre, potrai essere giudicato per questo? In fondo è il quesito che sottende la carriera di Renato Copparoni, “il portiere che fermò Maradona”, come sottotitolano Umberto Oppus e Mario Fadda che (per Carlo Delfino Editore) ne hanno firmato la biografia.

L’episodio in questione avviene durante Napoli-Torino del 2 marzo 1986, in un stadio “San Paolo” gremito da oltre settantamila spettatori. A zittirli ci pensa un ragazzo alto e magro di San Gavino Monreale, con radici in Toscana, attaccante mancato, cresciuto sotto la guida dello zio Giovanni. Quando respinge il tiro di Diego Armando Maradona (primo dei 4 errori dal dischetto del Diez in Serie A), lo stadio ammutolisce, regalandogli l’emozione di una colonna sonora unica: il silenzio. Quel gesto non interferisce con la storia: El pibe de oro conduce i suoi a un successo netto (3-1), mettendo lo zampino mancino in tutte le reti, anche con una “ rabona ” per il gol di testa di Caffarelli. Ma resta un gesto emblematico, un “record che nessuno potrà togliergli” (rimarca Eraldo Pecci), che mette il fiocco a una carriera cominciata sotto l’ala protettrice di un eroe azzurro (e rossoblù) come Ricky Albertosi e impacchettata tra il Cagliari e il Toro, le sue esperienze più segnanti.

Copparoni non è un fuoriclasse, ma la sua storia meritava di essere raccontata perché intrisa di epos e punteggiata da istantanee significative: la maglia rossa con i bordi blu del Cagliari con lo scudetto sul petto (era terzo portiere nel 1970-71), quella dell’Under 21 azzurra, il sangue versato in un drammatico derby della Mole contro la Juventus, i tanti rigori parati, anche in Serie A. Momenti di spicco di una carriera solida, completata da quella come preparatore dei portieri, arricchita dalla serietà e da una determinazione dimostrata anche fuori dal campo, sui libri.

A testimoniare tutto ciò, nelle 175 pagine del libro, compagni di squadra (Renato Zaccarelli ha scritto la prefazione) ma anche avversari, giornalisti e dirigenti. Oggi a Cagliari (ore 18.30, spazio Search del Comune, nel Largo) la presentazione.