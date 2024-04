«Fermiano chi vuole distruggere il paesaggio» 

Un bene essenziale, la vita di un popolo, la sua cultura, la sua storia, la fonte meravigliosa di crescita sociale ed economica. «Un uomo senza paesaggio è privo di ogni risorsa», scrive Patrick Modiano, premio Nobel per la Letteratura. C’è un dato esemplare, che arriva da Terna (preposta a ricevere e istruire queste pratiche), che mostra quanto la Sardegna sia nelle mire di società con pochi scrupoli: il valore della distruzione dell’ambiente, il vantaggio patrimoniale per gli speculatori dell’energia prodotta dal sole e dal vento, ammonta a 122 miliardi. Numeri che descrivono la gravità dell’attacco all’Isola e l’urgenza di fermarlo. Lo ha messo in evidenza l’editore de L’Unione Sarda Sergio Zuncheddu , nel corso del forum “Insularità è paesaggio & ambiente” nella sala “Giorgio Pisano”, a Cagliari.

Il futuro preoccupa

L’incontro, condotto e moderato da Maria Antonietta Mongiu e Rita Dedola , presidente e componente del comitato scientifico “Insularità in Costituzione”, ha avuto un comune denominatore: la preoccupazione per il futuro e la necessità di agire contro le speculazioni energetiche che condizionano pesantemente lo sviluppo dell'Isola. C'è anche il dato sul valore degli incentivi che i signori del vento potrebbero incassare se i progetti presentati dovessero avere il via libera: «Potrebbero incassare in un anno oltre 8 miliardi di euro, cifra altissima se pensiamo che il bilancio della Regione ammonta a circa 9 miliardi», ha sottolineato Sergio Zuncheddu. L’imprenditore ha aggiunto che «il paesaggio è un bene economico e identitario irripetibile e che le richieste per la realizzazione di impianti fotovoltaici in Sardegna investono una superficie di oltre 68 mila ettari pari a 86.212 campi di calcio. Per l’eolico off shore, con una potenza totale di 17.820 megawatt, si punta invece a realizzare 1188 pale, alte oltre 300 metri». Sul fronte degli impianti eolici da sistemare sulla terraferma il rischio è quello di assistere a una vera e propria invasione di pale (ben 2479 con un’altezza di 200 metri) in grado di rovinare per sempre il paesaggio sardo. «Tutto questo», ha aggiunto l’editore de L’Unione Sarda, «per produrre 57 mila megawatt di energia in grado di soddisfare le esigenze di oltre 50 milioni di persone. Ancora una volta l’Isola verrebbe sfruttata per produrre energia da utilizzare per la gran parte in altri contesti».

Neocolonialismo

Secondo Maria Antonietta Mongiu, «è una nuova forma di colonialismo e un grave danno a un patrimonio ambientale che i sardi con pazienza e tenacia per secoli hanno conservato. Abbiamo preso coscienza del valore di questi beni e intendiamo opporci a quello che è un vero e proprio “assalto alla diligenza”. Siamo custodi temporanei del paesaggio e dobbiamo preoccuparci di trasferirlo intatto alle future generazioni». Raffaele Sestu , presidente dell’Unione delle Pro Loco, ha assicurato che «le associazioni che operano nei territori per valorizzare tradizioni e antiche vocazioni sono pronte alla mobilitazione contro le speculazioni energetiche». Rita Dedola ha richiamato l’articolo 41 della Costituzione: «Nessuna iniziativa privata può svolgersi in modo da recare danno alla salute, all’ambiente, alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana». Gianmario Demuro , docente di Diritto costituzionale all’Università di Cagliari, ha invece fatto riferimento all’articolo 9 nella parte, appena introdotta, in cui si legge che «la Repubblica tutela l’ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi, anche nell’interesse delle future generazioni». Don Francesco Tamponi , direttore dell’Ufficio Beni culturali della Conferenza episcopale sarda, ha censurato «i profittatori che vengono nelle nostre terre per rubare il vento, violare la nostra identità e offendere la nostra madre terra. Adesso siamo chiamati a difendere i segni che ci dicono chi siamo. Abbiamo il dovere etico e morale di tutelare i nostri territori con l'azione». Per Luca Saba , direttore regionale di Coldiretti, «è fondamentale tutelare il valore del paesaggio agrario che rischia di essere danneggiato irrimediabilmente dalle speculazioni. Sì alle comunità energetiche che offrono una risposta concreta al reale fabbisogno dei sardi». L’opzione delle comunità energetiche è stata rilanciata anche da Pinuccio Deroma , già dirigente di Mediterranea Energia.

Sistema di regole

Secondo Antonio Muscas , del Coordinamento dei comitati sardi contro le speculazioni energetiche, «occorre bloccare tutte le procedure in corso per consentire alla Sardegna di dotarsi di un sistema di regole». Mario Putzolu , direttore Copagri, ha denunciato che «le popolazioni sono tagliate fuori dalle decisioni sulla scelta dei siti». Il geologo Fausto Pani ha ricordato le emergenze legate all’assetto idrogeologico: «Servono interventi per contrastare il rischio alluvioni». Giuseppe Biggio , già direttore del Servizio pianificazione territoriale della Regione, ha rimarcato che «ci sono efficaci strumenti normativi per affrontare la sfida contro i signori del vento». Sul punto Gianvalerio Sanna , assessore dell’Urbanistica nella Giunta guidata da Renato Soru, ha spiegato che «non è più tempo di trovare alibi. Occorre approvare una norma che metta in sicurezza il nostro paesaggio». Cristina Ornano , presidente del Tribunale di Sorveglianza di Cagliari, ha avvertito che anche le aree tutelate sono a rischio: «Attorno alla basilica di Saccargia e all’area archeologica di Barumini possono sorgere grandi impianti eolici». Secondo Luisa Giurato , magistrato nello stesso ufficio, «si può agire tenendo conto dell’esigenza che dobbiamo garantire risorse alle future generazioni e tra queste risorse ci sono sicuramente i beni ambientali». Per l’antropologo Bachisio Bandinu «l’ambiente è qualcosa che ci appartiene e nessuno ha diritto di rovinarci l’esperienza di abitare un luogo».

RIPRODUZIONE RISERVATA