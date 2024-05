«Fermiamo questo assalto» 

Un impianto fotovoltaico da 110 megawatt, su tre diverse aree agricole a Portoscuso di circa 200 ettari, tra il polo industriale e la miniera della Carbosulcis. È il progetto della Myt Sardinia srl 2, società che ha come obiettivo lo sviluppo delle rinnovabili, collegata alla Mytilineos, una multinazionale greca che sarebbe interessata allo stabilimento della Sider Alloys di Portovesme.

Il progetto

Il progetto della Myt punta sugli ultimi terreni rimasti liberi vicino all’agglomerato industriale di Portoscuso, tra Ecca de Chiccu Sedda, Masoni Ignaziu e Su Munzioni, Concali Arrubiu e Grutte is Abis: qui saranno distribuiti i 171.090 pannelli per un totale di 111 megawatt. L’energia solare catturata a Portovesme sarà trasferita alla rete elettrica attraverso dei cavidotti che arriveranno alla sottostazione Terna di futura costruzione a Nuraxi Figus, frazione di Gonnesa. Ma non è tutto: oltre al mega parco fotovoltaico, la Myt ha in programma anche un impianto per la produzione di idrogeno verde. «Parallelamente ai possibili interventi in campo energetico - si legge nelle carte progettuali depositate al Mase - sarà possibile, dopo lo sviluppo di costi/benefici ad hoc, individuare altre iniziative di carattere industriale che possano scaturire dal patrimonio di competenze e di attività di Myt Sardinia 2 srl in settori diversi dal settore energetico». Insomma uno sbarco a Portovesme che potrebbe non limitarsi al fotovoltaico.

La protesta

Per presentare osservazioni ci sono a disposizione 30 giorni di tempo, è partita la Valutazione di Impatto Ambientale. «Non intendiamo stare inermi di fronte a questo assalto continuo - dice Ignazio Atzori, sindaco di Portoscuso - non siamo contrari alle rinnovabili ma sono necessarie regole serie, altrimenti l’unica risposta possibile da parte delle nostre comunità non potrà che essere il diniego. Ci siamo già espressi con contrarietà assoluto sul progetto dell’eolico off shore della Ichnusa Wind Power, a breve porterò in Consiglio anche la discussione su questo impianto fotovoltaico». Da Portoscuso l’opposizione chiede che il Consiglio si esprima al più presto. «Trenta giorni passano in fretta, dobbiamo inviare al Ministero il nostro parere - dice Rossano Loddo, consigliere di Portoscuso Rinasce - per quanto ci riguarda siamo contrari a questo ennesimo parco, le ultime terre disponibili non possono essere utilizzate in questo modo che non ha nulla a che fare con la nostra comunità».

Le osservazioni

Anche a Nuraxi Figus affilano le armi. Il Comitato Nuraxino sta studiando le carte appena pubblicate per inviare osservazioni anche contro questo progetto. «Facendo i conti di tutte le superfici ipotizzate nei progetti presentati finora per Carbonia, Portoscuso e Gonnesa arriviamo a mille ettari, un’assurdità per un’area così ristretta - dice Giancarlo Ballisai, uno dei promotori del Comitato Nuraxino - significherebbe cambiare identità ad un intero territorio e sottrarre terra agli usi agricoli. Presenteremo le nostre osservazioni anche per questo impianto. D’altronde anche nel progetto Myt l’energia prodotta dovrebbe essere convogliata verso la sottostazione che Terna vorrebbe costruire a Nuraxi Figus, nelle terre migliori del nostro paese destinate ad essere espropriate. Siamo molto preoccupati per ciò che potrebbe succedere alle nostre terre, dobbiamo impedire questo disegno e le istituzioni devono fare la loro parte: i cittadini da soli non possono vincere questa battaglia».

