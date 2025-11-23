«Fermiamo il degrado della città» 

Il punto di partenza è la primavera del 1992 quando le ruspe entrano in azione nei Giardini tanto cari ai nuoresi. Il luogo simbolo della città-capoluogo, dove ogni giorno si riversano pendolari da tutta la provincia, perde i suoi alberi e diventa uno spazio di granito. «Che io ricordi tutto è cominciato da qui», commenta Maria Carmela Folchetti, fotografa di successo che documenta scempi e abbandoni, ovvero la decadenza urbana di una città sempre più vuota. In tutto 44 immagini in bianco e nero che mostrano spazi storici senza cura: l’ex mulino Gallisay, la casa Dedola del corso Garibaldi, le due sedi della Banca d’Italia, un palazzo incompiuto delle periferie deposito di rifiuti. La sequenza delle ruspe che abbattono gli alberi dei Giardini d’un tempo è senz’altro d’effetto. Una foto mostra la flebile protesta: “Stop ai lavori” è la scritta tracciata su un mezzo.

L’inaugurazione

«Tutti noi giocavamo ai Giardinetti. C’era la stazione Sattas dove arrivavano i pullman dai paesi. Invece è stato smantellato un centro di aggregazione sociale. La mia vuole essere una presa di coscienza personale sulla città», dice la fotografa che dopo trent’anni di attività legata a tradizioni, bellezze e devozione popolare mostra ai suoi concittadini i pasticci urbanistici. «Non è bello fotografare il brutto», ammette davanti a una folta platea accorsa sabato sera nella sala dello storico bar Cambosu che ospita la mostra. «Voglio partire da qui perché i bar riescono ancora a creare comunità. A Nuoro c’è tanta solitudine, dobbiamo tornare a essere comunità», sottolinea con un sorriso che più che bacchettare vorrebbe auspicare nuove consapevolezze. «Spero possa nascere un momento di incontro e dialogo perché Nuoro è nostra e dobbiamo volerle bene», aggiunge davanti alle sue foto-denuncia.

Il futuro

«Bisogna tutelare la periferia e il centro, naturalmente dialogare con le istituzioni perché servono fondi pubblici e la vicinanza dello Stato è necessaria per i luoghi più disagiati come Nuoro che non ha neppure una ferrovia», dice lei che col pubblico condivide un sogno. In un video di 10 minuti c’è una parte realizzata con l’intelligenza artificiale dove si rivedono gli alberi imponenti dei Giardinetti e tanto altro splendore attorno. «È la pars costruens. Nuoro ha le sue piccole imprese, le botteghe artigiane e tanta cultura per rinascere», dice Folchetti.

Il dibattito

«Mi interrogherei sul futuro, mi colpiscono le poche cuciture della città», sottolinea Alessandra Todde, ora presidente della Regione e già compagna di scuola della fotografa. «È la prima volta che si fa questo lavoro: abbiamo iniziato a guardare in faccia la realtà e vedere gli errori», dice il sindaco Emiliano Fenu. E aggiunge: «Non assolverei né condannerei nessuno. Ora si parla di rinaturalizzare le città e noi proviamo a presentare progetti per rigenerare la natura, non solo per la sua bellezza ma per la prevenzione idrogeologica». I nuoresi, coordinati da Angelo Altea, si alternano con tante proposte: botteghe all’ex mulino, case del Comune restaurate nel centro storico, spazi per gli studenti. «Ritroviamoci tra 5 anni e vediamo se qualcosa s’è fatto», dice Leonardo Moro davanti al viaggio d’immagini che guida la riflessione contro l’indifferenza.

