«Fermiamo i trafficanti del grano». Il mondo cerealicolo sardo e italiano è sceso in piazza ieri mattina da Nord a Sud del Paese. A Cagliari centinaia di cerealicoltori sono arrivati davanti alla Prefettura per far sentire la loro voce contro le speculazioni. Prezzi bassi, concorrenza sleale, importazioni fuori controllo: il settore continua a vivere un momento di grandissima difficoltà.

La delegazione

Il prefetto di Cagliari ha incontrato una delegazione di Coldiretti guidata dal presidente Battista Cualbu, e ha assicurato il suo impegno per portare le istanze nei tavoli istituzionali nazionali e regionali.

La protesta di Coldiretti arriva mentre il prezzo del grano duro è crollato a 28 euro al quintale, con un calo del 30% in un anno, tornando ai livelli pre-guerra in Ucraina, mentre i costi di produzione sono aumentati del 20% dal 2021. Un chilo di pasta oggi viaggia sui 2 euro, ma agli agricoltori vengono riconosciuti appena 28 centesimi al chilo di grano. In Sardegna continua il calo delle produzioni con 28.475 ettari coltivati a grano duro nel 2025, in discesa rispetto all’annata precedente. Ma la situazione non è migliore nel resto del Paese, e a rischio ci sono 140mila imprese agricole, soprattutto nel Mezzogiorno.

La mobilitazione

«Siamo in piazza nell’ambito di una grande mobilitazione nazionale che riguarda un settore strategico per l’economia della nostra Isola. La cerealicoltura vive una crisi profonda, aggravata da pratiche sleali che ignorano la norma nazionale sul divieto di pagare sotto i costi di produzione», dice Cualbu. «Chiediamo una filiera vera, che non si limiti alla qualità del prodotto ma garantisca anche un prezzo giusto e certo per gli agricoltori, già prima dell’inizio delle campagne. Non possiamo continuare a subire l’invasione di grani esteri a basso costo e di dubbia sicurezza, che mettono fuori mercato i nostri produttori e rappresentano un rischio per i consumatori. Senza regole rispettate e senza un riconoscimento economico equo, rischiamo di perdere un comparto che è parte integrante della nostra sovranità alimentare e del futuro delle campagne sarde».

I contratti

«Già nel 2024 sono stati garantiti 30milioni di euro per i contratti di filiera, coprendo oltre130mila ettari per circa 9mila aziende agricole». Lo ha ricordato il ministro dell’Agricoltura Francesco Lollobrigida, intervenendo in collegamento con le piazze di Bari e Palermo, sottolineando che «con il ColtivaItalia destiniamo altri 300 milioni di euro per sostenere le filiere cerealicole e rafforzare la sovranità alimentare». Perché – ha spiegato – «il grano duro italiano non è soltanto una coltura, ma rappresenta la nostra identità. Questa solo una delle misure previste dalla revisione dei fondi del Pnrr presentata in Cabina di regia».

Le altre misure prevedono: una Commissione Unica Nazionale(Cun) del grano duro, istituita dal 1° gennaio 2026 per garantire trasparenza e stabilità nella formazione dei prezzi;la pubblicazione dei dati sui costi medi di produzione da parte di Ismea e il rafforzamento dei controlli contro prezzi sottocosto dall’Icqrf.

