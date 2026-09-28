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Las Plassas.
29 settembre 2026 alle 00:26

«Fermiamo gli incidenti sulla statale 197 » 

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Il grave incidente verificatosi domenica pomeriggio sulla statale 197 accende i riflettori sulla pericolosità di quel tratto stradale che ricade nel centro abitato di Las Plassas. Se la tragedia, questa volta, è stata sfiorata, con un motociclista che purtroppo ha perso una gamba e gli altri coinvolti feriti meno gravemente, la velocità con cui si percorre quel tratto riporta l’attenzione su un problema che il Comune ha più volte provato ad affrontare. Il sindaco, Andrea Lampis, dispiaciuto per l’accaduto e per la gravità delle ferite riportate dai centauri, chiede maggiore sicurezza e conferma che il tratto in questione è molto trafficato e che in tanti percorrono la strada a velocità sostenute: «Servono dei deterrenti e siamo al lavoro per studiare una soluzione con dei professionisti, che sia una o più rotatorie o dei sistemi di dissuasione». Aggiunge: «Non è la prima volta che capitano questi incidenti ed è davvero sconcertante. Abbiamo anche più volte chiesto di poter posizionare dei box autovelox deterrenti, ma le nostre richieste non sono state accolte perché il tratto stradale risulterebbe sicuro».

Da Villasor, paese di provenienza di Diego Zanda, una delle vittime dell’incidente, arrivano le parole di vicinanza del sindaco Massimo Pinna: «Siamo vicini al ragazzo e gli auguriamo una pronta guarigione».

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