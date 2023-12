Capodanno da incubo per chi aveva deciso di passare le feste fuori Londra e per i tanti turisti: le forti piogge hanno causato l'allagamento di due tunnel sotto il Tamigi, bloccando tutti gli Eurostar in partenza e in arrivo nella capitale. Il servizio ferroviario ha cancellato tutti i 41 convogli bloccando 30.000 passeggeri in uno dei fine settimana più affollati dell'anno.