Fermi da maggio i contributi per i disabili 

Contributi per i disabili gravi bloccati da maggio. Nessun rimborso per le seicento famiglie di Selargius che ogni mese percepiscono il sussidio, tutto bloccato negli uffici delle Politiche sociali in affanno da tempo a causa della grave carenza di personale. «Un contributo fondamentale per tanti nostri concittadini», denuncia il consigliere di minoranza Riccardo Cioni. «Il funzionario è andato in pensione», spiega l’assessore al Personale e alle Politiche sociali Sandro Porqueddu, «sto facendo il possibile affinché ne venga assunto un altro in tempi brevi».

L’interrogazione

I ritardi nell’erogazione dei contributi legati alla legge 162 sono emersi durante l’ultima riunione del Consiglio comunale. «La liquidazione delle fatture non è ancora avvenuta», sottolinea il consigliere Cioni che ha presentato un’interrogazione urgente sul problema, «tanti selargini in difficoltà si stanno lamentando e vorrebbero avere risposte certe». Un rimborso fondamentale per chi ogni giorno riceve l’assistenza necessaria a fronte di una disabilità, con il diritto - sulla base di una graduatoria stilata dal Comune - all’assegno mensile finanziato con il fondo unico per l’autosufficienza, e veicolato dalla Regione. «Vogliamo capire i motivi, e soprattutto cosa si intende fare per risolvere questo disagio», chiede Cioni.

Il problema

Pratiche arenate nell’ufficio del Municipio da tempo semivuoto.

«Non nascondo il problema», le parole dell’esponente della Giunta comunale Porqueddu, in doppia veste di assessore al Personale e delle Politiche sociali, «il ritardo è dovuto al fatto che il funzionario amministrativo - che da anni si occupava delle istanze per la legge 162 - è andato in pensione. Una figura professionale che dobbiamo sostituire il prima possibile così come sono in arrivo due assistenti sociali che andranno a colmare un’altra carenza notevole nel settore Politiche sociali».

Le richieste sono tante, sempre in aumento. «Abbiamo ricevuto 600 domande di rimborso», aggiunge Porqueddu, «pratiche che vanno analizzate bene prima di essere evase, per questo sto facendo di tutto perché si proceda celermente all’assunzione di un nuovo funzionario, e vengano date le giuste risposte ai cittadini».

Gli straordinari

Nel frattempo il Comune - vista la situazione di emergenza - ha messo in campo una soluzione tampone. «Alcuni dipendenti di altri settori stanno collaborando per dare una mano d’aiuto e accelerare l’iter delle pratiche», spiega l’assessore. Attività svolta durante le ore di straordinario. «Con l’impegno di riuscire a rinforzare il personale nell’assessorato in tempi brevi».

RIPRODUZIONE RISERVATA