Fermato sulla via di Ollolai 

È stato fermato a Orosei per un controllo. Ai carabinieri ha detto che si trovava in Sardegna per andare ad acquistare una casa a un euro a Ollolai. Ma quella giustificazione ha insospettito i militari che hanno avviato accertamenti scoprendo che l’uomo, Kaiser Jerosalv, cittadino ceco 63 enne, era ricercato dall’Interpol per una sentenza di condanna ricevuta in Austria. Non solo: l’auto che guidava era immatricolata in Austria ma risultava radiata, però aveva la targa clonata che apparteneva ad un’altra auto della Repubblica Ceca.

L’uomo che forse sognava veramente un’abitazione a un euro per la vecchiaia da trascorrere in un paesino isolato in Sardegna, magari lontano dagli investigatori dell’Interpol, ora dovrà tornare a dicembre, ma non per la casa dei suoi sogni a Ollolai, per comparire invece davanti al Tribunale di Nuoro, dove deve difendersi dall’accusa di uso di atto falso.

Fuori stagione

A insospettire i carabinieri, alla fine di novembre, è stata quella Citroen Xsara con targa straniera che fuori stagione era a bordo della strada che conduce a Orosei in un orario serale. Dentro due uomini e una donna. È stato l’uomo alla giuda a raccontare ai carabinieri la storia della casa a un euro a Ollolai, paese della Barbagia famoso in tutto il mondo per la politica di ripopolamento. Ma la perquisizione e i controlli hanno fatto emergere l’altra storia. L’auto su cui viaggiavano era stata radiata in Austria. Il mezzo aveva un’altra targa che risultava in dotazione a un veicolo della stessa marca e stesso modello, immatricolato nella Repubblica Ceca, ma intestato a un’altra persona.

L’uomo (difeso da Pietro Callà) era anche ricercato dall’Interpol.

Quindicimila richieste

Kaiser a Ollolai non è mai arrivato. Lo conferma il sindaco Francesco Columbu: «Non l’ho mai visto, sono tante le persone che si presentano. Un ucraino arrivò in Comune con un’auto di lusso e voleva subito acquistare la casa. Le ultime abitazioni vendute sono andate a una coppia sudafricana e una ragazza di origini sarde. Molti Comuni hanno preso spunto dai nostri progetti, ma sul sito dei nomadi digitali noi abbiamo migliaia di richieste».

RIPRODUZIONE RISERVATA