Fermato su un’auto rubata con targa ucraina 

Viaggiava sulla statale 387 in territorio di Selargius alla guida di un’auto che i carabinieri hanno sottoposto ad un accurato controllo: il mezzo è risultato rubato e le targhe appartenevano ad un’auto ucraina. Il veicolo è stato subito sequestrato e affidato in custodia ad una ditta specializzata mentre il conducente, 66 anni, residente a Selargius, è stato denunciato a piede libero per riciclaggio.

Si indaga ora per risalire al proprietario del mezzo, come l’uomo ne sia venuto in possesso e il perché di quelle targhe straniere che evidentemente sostituivano quelle originarie. Una vicenda sulla quale indagano i carabinieri del Nucleo radiomobile di Quartu. Coordinati dal capitano Ignazio Cabras, i militari puntano ora a verificare il motivo di queste modifiche apportate ad una auto risultata rubata e l’uso che l’indagato ne ha fatto in questo periodo.

