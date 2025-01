Fermato l’assassino di Tunkara 

BERGAMO. È stato intercettato ieri all’alba in Svizzera, poco oltre la frontiera, e consegnato alla polizia italiana che lo cercava da venerdì: Sadate Djiram, 28 anni, nativo del Togo, immigrato regolarmente in Italia, è accusato dell’omicidio di Mamadi Tunkara, il trentaseienne del Gambia addetto alla sicurezza di un supermercato Carrefour, accoltellato a morte in centro città.

Ascoltata la donna

I due uomini si conoscevano e Sadate accusava Mamadi di aver avviato una relazione con la sua ex compagna, una donna italiana che gli inquirenti hanno ascoltato ieri. Djiram ha confessato nel tardo pomeriggio davanti ai Pm Maria Cristina Rota e Silvia Marchina e ai funzionari della Mobile, assistito da un legale d’ufficio. È stato poi trasferito con l’accusa di omicidio volontario nel carcere di Bergamo. Non è contestata la premeditazione, anche se Sadate è andato al Carrefour con in tasca un coltello con 14 centimetri di lama per cercare Mamadi, poi incrociato all’esterno, nel vicino passaggio coperto, dove il gambiano stava arrivando al lavoro in bicicletta. I soccorsi si sono rivelati vani: diversi i fendenti inferti alla vittima, cui Sadate aveva prima chiesto conto del suo rapporto con la donna. Qualche dettaglio in più sulle circostanze della morte si avrà con l’autopsia, in programma per martedì. La salma verrà poi riportata in Gambia per i funerali.

I documenti smarriti

Dopo il delitto Djiram era riuscito ad allontanarsi da Bergamo e a spingersi fino al Canton Ticino, dov’è però stato intercettato: a suo carico era stato già diramato un avviso di ricerca. Durante la fuga in strada, negli attimi successivi all’omicidio e inseguito da due passanti, aveva perso uno zainetto con i suoi documenti, preziosi per la polizia che è subito risalita alla sua identità. Nella fuga si era anche disfatto del coltello, recuperato ieri mattina in una aiuola in via Paglia, a qualche centinaia di metri dal luogo del delitto. Djiram avrebbe quindi preso il treno a Bergamo per poi arrivare a Milano e da lì dirigersi a Lugano, non perché avesse appoggi ma solo per lasciare l’Italia. Non è comunque mai arrivato. Il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi ha espresso soddisfazione al capo della polizia Vittorio Pisani: l’arresto «conferma che le nostre forze di polizia hanno grande capacità non solo di prevenzione dei reati ma anche di assicurarne gli autori in tempi brevi alla giustizia».

