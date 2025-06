Fermato l’assassino del benzinaio 

Roma. Svolta nelle indagini del benzinaio ucciso martedì durante una rapina in pieno giorno a Tor San Lorenzo, sul litorale a sud di Roma. Ha un volto e un nome il presunto responsabile: i carabinieri hanno fermato un diciottenne, Marco Adamo, che durante l'interrogatorio in caserma ha confessato. Il giovane, che avrebbe alle spalle precedenti, ha ammesso di aver accoltellato Nahid Miah, trentaseienne di origine bengalese gestore del distributore Toil di via delle Pinete. Ha condotto poi gli inquirenti in un’area boschiva di Ardea dove aveva nascosto l'arma, un coltello a serramanico con una lama di 16 centimetri sporca di sangue, il casco e alcuni indumenti indossati quella mattina. I carabinieri del Nucleo investigativo del Gruppo di Frascati e della compagnia di Anzio hanno eseguito il fermo di indiziato di delitto, emesso dalla Procura di Velletri con l’a ccusa di omicidio e rapina aggravata. Il 18enne si trova ora in carcere a disposizione dell'autorità giudiziaria.

