Fermato il titolare del bar della strage 

SION. Nel giorno in cui la Svizzera si ferma per onorare le quaranta vittime dell’incendio di Capodanno a Crans-Montana, il presidente della Repubblica Sergio Mattarella da Martigny chiede «giustizia». Lo fa scrivendo di suo pugno un messaggio nel libro delle condoglianze, al termine della commemorazione ufficiale nella cittadina svizzera: «La cerimonia di oggi per l’immane tragedia che si è consumata impone poche parole: angoscia nel ricordo delle vittime, piena solidarietà verso i loro familiari, affettuosa e costante vicinanza ai giovani che in ospedale lottano per riprendersi le proprie vite, giustizia per quanto accaduto». Il capo dello Stato è arrivato a Martigny dopo essersi recato all’ospedale di Zurigo per incontrare le famiglie di Leonardo Bove ed Elsa Rubino, due dei ragazzi italiani feriti. Lì, ringraziando i medici, ha spiegato che «l’Italia intera» è «coinvolta nell’angoscia». Poi il volo a Ginevra, da cui ha raggiunto in auto il centro congressi della cittadina a una sessantina di chilometri da Crans-Montana. Seduto accanto a lui il presidente francese Emmanuel Macron e la presidente del Parlamento Ue Roberta Metsola.

La premier: «Soldi facili»

Intanto Giorgia Meloni assicura che le famiglie non saranno lasciate sole: «L’avvocatura dello Stato si è messa in contatto per seguire le indagini con la Procura elvetica e con la procura di Roma che ha aperto a sua volta un fascicolo. Siamo pronti a fornire tutta l’assistenza necessaria per far sì che possano avere giustizia». Per la premier non è stata una disgrazia ma «il risultato di troppe persone che non hanno fatto il loro lavoro o che pensavano di fare soldi facili, le responsabilità devono essere individuate e perseguite». Nel pomeriggio Meloni, con i ministri e i leader d'opposizione Elly Schlein, Giuseppe Conte, Nicola Fratoianni, Angelo Bonelli e Riccardo Magi, ha partecipato alla messa celebrata dal cardinale vicario di Roma, Baldassarre Reina nella Chiesa dei Santi Ambrogio e Carlo al Corso.

Interrogatorio fiume

E sempre ieri, dopo un interrogatorio fiume di oltre sei ore e mezza Jacques Moretti, l’imprenditore francese titolare del disco bar Constellation di Crans-Montana, è uscito dal retro della procura di Sion su un cellulare della polizia cantonale del Vallese. Indagato con sua moglie Jessica Maric per omicidio, lesioni e incendio per il rogo di capodanno in cui sono morte 40 persone, su di lui ora pende una richiesta di arresto della procuratrice generale Béatrice Pilloud. Al momento è in stato di fermo. Dopo la lunga audizione Maric si è convinta: «Considerate le sue dichiarazioni, il suo percorso di vita e la sua situazione in Svizzera e all’estero, il pericolo di fuga è concreto». Dalla porta principale esce invece la moglie Jessica, scortata dai poliziotti e dal suo pool difensivo. Per lei la Procura ha chiesto domiciliari e braccialetto elettronico, che andranno confermati entro 48 ore dal Tribunale. Allontanandosi a fatica dagli uffici giudiziari, Jessica sussurra in lacrime alla folla dei giornalisti: «I miei pensieri costanti per le vittime e le persone che si stanno battendo tra la vita e la morte oggi: è una tragedia inimmaginabile e non avrei mai potuto immaginare che questo si potesse verificare in un nostro locale e voglio scusarmi».

Inchiesta italiana

La magistratura vallesana ha dunque deciso un cambio di passo, muovendosi nella direzione indicata più volte da Sébastien Fanti e Roman Jordan, legali di alcune famiglie delle vittime, che hanno potuto partecipare all'interrogatorio. E muove i primi passi anche l’inchiesta italiana, aperta dalla procura di Roma per omicidio colposo plurimo, incendio e lesioni. Nei prossimi giorni si svolgeranno le autopsie, che non sono state eseguite in Svizzera: i pm hanno delegato le procure di Milano, di Bologna e di Genova, dove risiedevano i ragazzi morti. I magistrati emiliani hanno ordinato di riesumare la salma del 16enne Giovanni Tamburi, i cui funerali sono stati celebrati mercoledì, a Milano ci saranno invece gli esami sui corpi dei 16enni Chiara Costanzo e Achille Barosi mentre la procura di Genova fisserà invece a breve quello sul 16enne campione di golf Emanuele Galeppini.

RIPRODUZIONE RISERVATA