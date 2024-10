Fermato con la mazzetta in tasca 

ROMA. Un «articolato sistema corruttivo con diversi protagonisti e con ramificazioni sia all'interno del ministero della Difesa, sia in Sogei e sia, infine, al ministero dell'Interno». È il quadro che emerge dagli atti dell'indagine della Procura di Roma, in cui si contesta anche il reato di turbativa d'asta, che ha portato all'arresto, in flagranza di reato, del direttore generale della società in house del Mef, Paolino Iorio, fermato nella serata di lunedì dagli uomini della Guardia di finanza mentre intascava una mazzetta da 15mila euro.

Il manager aveva appena ricevuto il denaro, chiuso in una busta, dalle mani di un imprenditore, arrestato anch'egli. Nel registro degli indagati sono iscritte complessivamente 18 persone, 14 invece le società. Una maxi indagine del pool di pm che si occupano dei reati nella pubblica amministrazione che coinvolge anche il “referente in Italia di Elon Musk”, Andrea Stroppa, e in particolare l'appalto sul sistema satellitare Starlink creato dal tycoon statunitense: Stroppa sarebbe accusato di avere avuto notizie riservate sull'operazione. Persino un documento riservato della Farnesina consegnatogli da un militare della Marina, indagato per corruzione.

Sogei (Società generale d’informatica) è una spa controllata al 100% dal ministero dell’Economia, e svolge un ruolo chiave nella gestione delle pagelle fiscali e nella modernizzazione della pubblica amministrazione, per cui svolge servizi di consulenza informatica. In pratica è il cervellone con tutti i dati degli italiani, dalla fatturazione elettronica al fascicolo sanitario.

I magistrati hanno disposto una serie di perquisizioni. A Iorio, che si trova agli arresti domiciliari, viene contestato il reato di corruzione perché, è detto nel capo di imputazione «indebitamente riceveva in più occasioni, per l'esercizio delle sue funzioni, somme di denaro» da un imprenditore. In particolare, «a fronte di una serie di contratti stipulati con Sogei» per un valore complessivo di oltre 100 milioni di euro, il manager «riceveva somme di denaro non quantificate, ma da intendersi nell'ordine di decine di migliaia di euro, con frequenza di circa due volte al mese dal novembre del 2023». Incontri monitorati anche attraverso intercettazioni.

