Fermato con il carico di ketamina 

Era appena rientrato in Sardegna per trascorre qualche giorno di vacanza. Davide Francesco Gerina, 28 anni, oramai residente in Francia per lavoro, non pensava che ad accoglierlo al suo arrivo nella stazione ferroviaria di Cagliari ci fossero i carabinieri del nucleo provinciale. La verifica nel suo bagaglio ha permesso di ritrovare una bottiglia di un alcolico e un contenitore: all’interno, come confermato dai successivi esami degli esperti del Ris, c’era della ketamina in parte in cristalli e in parte sciolta nella bottiglia. In tutto, secondo quanto ricostruito dai militari, si sarebbero potute ricavare circa 700 dosi per un guadagno sui 25mila euro.

La difesa

Il 28enne, originario di Villasimius, è finito in carcere a Uta ed è stato interrogato dal gip. Assistito dal suo avvocato, Marco Fausto Piras, ha spiegato di aver portato la ketamina dalla Francia per uso personale. Acquistarla in territorio francese, ovviamente nel mercato illegale, costerebbe di meno rispetto a comprarla in Italia. Una tesi che per ora, visto soprattutto il quantitativo, non ha convinto il giudice. Da qui la conferma della custodia cautelare in carcere. Il legale ora valuterà la procedura difensiva da attuare, dopo aver analizzato anche tutte le carte.

L’inchiesta

Gerina, come emerso dalle accuse avanzate dai militari del nucleo investigativo del comando provinciale, sotto il coordinamento di Daniele Credidio e Nicola Pilia, da diverso tempo sta vivendo in Francia, a Chamonix. Qui lavora come cuoco e pizzaiolo. Appena può però ritorna in Sardegna, tra Villasimius e Cagliari, per trascorrere del tempo con familiari e amici. Il suo arrivo questa volta ha avuto un esito non piacevole. Appena sceso dal treno che lo ha riportato nel capoluogo, ha trovato i carabinieri ad accoglierlo nella stazione di piazza Matteotti. Il suo nome era inserito tra quelli delle persone da controllare. E la perquisizioni ha permesso di ritrovare, nel suo zaino, dei contenitori con una sostanza sospetta.

Il test

Sia i cristalli, sia la sostanza disciolta in una bottiglia di alcolici, sono risultati essere ketamina. La conferma è arrivata dalle analisi svolte dai militari del Ris. Un quantitativo importante. Da qui l’arresto e il trasferimento in carcere. Le indagini vanno avanti perché c’è il sospetto che ci possa essere un traffico di questa potente sostanza sintetica anestetica, utilizzata come droga per i suoi effetti dissociativi e allucinogeni, tra la Francia e la Sardegna.

