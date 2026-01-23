Fermato col fossile in valigia 

Non solo conchiglie e sabbia sottratti alle spiagge, la pirateria dell’ambiente si estende anche al sottosuolo. Un turista italiano è stato fermato ieri all'aeroporto di Alghero mentre si imbarcava sul volo per Bologna, con in valigia un reperto archeologico trafugato. I funzionari dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli di Sassari, insieme con i militari della Guardia di finanza della Compagnia di Alghero, lo hanno fermato per un controllo e nel bagaglio a mano hanno trovato un fossile di trilobite del peso di 632 grammi, privo della documentazione che ne attestasse la legittima detenzione.

Il reperto, presumibilmente proveniente dal sottosuolo nazionale e pertanto riconducibile al patrimonio indisponibile dello Stato, è stato sottoposto a sequestro. L'uomo è stato denunciato alla Procura di Sassari per il reato di ricettazione di beni culturali.

