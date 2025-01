Fermati senza cinture, avevano droga 

È sempre meglio tenere allacciate le cinture di sicurezza, quando si viaggia in auto. Soprattutto se si trasporta droga, perché poi si rischia un controllo da parte della Polizia stradale e si finisce in manette. È stato proprio così, che gli agenti del Distaccamento di Muravera hanno arrestato due presunti spacciatori di stupefacenti in viale Marconi, proprio durante un normale servizio di controllo in città.

Gli agenti della Stradale hanno notato che due giovani, di 24 e 21 anni, a bordo di un’auto in viale Marconi non utilizzavano le cinture di sicurezza e hanno imposto l’alt. Il resto l’ha fatto una specie di occhio clinico: i poliziotti hanno notato che i ragazzi erano nervosi, così hanno deciso di perquisire l’auto. È a quel punto che sono salati fuori due sacchetti di cellophane nero, saldati termicamente, nei quali erano custoditi dieci panetti di marijuana e nove di hascisc, oltre che 1.200 euro in contanti che gli investigatori riconducono al ricavato dalla vendita di altre dosi di droghe leggere.

È poi seguita la perquisizione domiciliare, che ha consentito di porre sotto sequestro altro stupefacente.

I due sono stati arrestati per detenzione di droga a fine di spaccio.

