Fermati per il colpo in tabaccheria: oggi gli interrogatori  

Alexander Kapitonov, 28 anni, ex pugile russo con un passato nei servizi militari speciali del suo Paese e una lunga scia di precedenti, e Manuel Lacatus, 22 anni rumeno, oggi verranno interrogati dal gip per la convalida del fermo: i due giovani sono accusati di aver rapinato, aggredendolo, Daniel Deplano, tabaccaio di via Riva Villasanta. Difesi dagli avvocati Marco Lisu e Giuseppe Sideri potranno fornire la loro versione anche se è probabile che si avvarranno della facoltà di non rispondere.

I due giovani, come ricostruito dagli investigatori della Squadra Mobile coordinati dal dirigente Fabrizio Mustaro, si sarebbero scagliati con violenza inaudita sul tabaccaio, portando via poi il registratore di cassa. Sono fuggiti su un’auto, poi ritrovata dagli agenti delle volanti. E proprio seguendo i movimenti della vettura (rubata mesi fa a Oristano) i poliziotti della sezione reati contro il patrimonio e i Falchi sono arrivati ai due.

Gli accertamenti vanno avanti perché Kapitnov e Lacatus sono sospettati di essere gli autori anche del furto nella sala slot di via Peretti, denunciato ai carabinieri, avvenuto un’ora e mezza prima dell’incursione nella tabaccheria di via Riva Villasanta. Le immagini del sistema di videosorveglianza sarebbero abbastanza chiare. (m. v.)

