Fermati in otto per l’assalto ai tifosi del Venezia, oggi a processo 

UDINE. Il giorno dopo il far west di Basiliano, con il treno su cui viaggiavano i supporter del Venezia assalito da tifosi dell’Udinese e del Salisburgo, con cui c’è un antico gemellaggio, la polizia ha arrestato in flagranza otto persone. Sono cinque austriaci, un bosniaco residente in Austria e un albanese e italiano residenti a Udine. Un altro italiano è stato denunciato in stato di libertà. I reati contestati sono “blocco ferroviario, rissa aggravata, resistenza a pubblico ufficiale, utilizzo di artifizi pirotecnici e bastoni in occasione di manifestazioni sportive”. Agli otto sarà applicato il Daspo: divieto di avvicinamento ai luoghi dove si svolgono eventi sportivi. Per oggi sono in programma l’udienza di convalida e il giudizio per direttissima.

Intanto da una denuncia di Trenitalia arrivano altre scene di un treno devastato e di una sassaiola sui binari, protagonisti dei tifosi del Mantova diretti a Modena. Le immagini di videosorveglianza consegnate alla Polfer mostrano «atti vandalici con rifiuti e decine di bottiglie e lattine di birra vuote abbandonate sui sedili, nei corridoi, nei vani portabagagli; pavimenti imbrattati e toilette intasate; marcia bloccata tirando il freno di emergenza e il tentativo, all’arrivo in stazione a Modena, di scontro con i rivali». A Basiliano invece lo scontro c’è stato e fra i circa dieci feriti (nessuno in pericolo di vita) ci sono anche tre agenti di polizia. Gli aggressori hanno scelto una stazione che non era presidiata perché il treno non avrebbe dovuto fermarsi: lo hanno bloccato loro piazzandosi sui binari con i fumogeni. A quel punto è partita la sassaiola e gli scontri con i tifosi del Venezia, che sembrava non aspettassero altro e si sono precipitati fuori dal convoglio. Pochi minuti di violenza, poi l’elicottero della polizia e i rinforzi degli agenti hanno interrotto la gigantesca rissa.

