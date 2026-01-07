Fermati in Abruzzo i presunti aggressori del fratello di Pisacane 

Napoli. Rintracciati e fermati a Montesilvano, provincia di Pescara, i due presunti aggressori di Gianluca e Andrea Pisacane, rispettivamente fratello e padre dell’allenatore del Cagliari, Fabio. L’intervento è della giornata di ieri, da parte della Squadra Mobile di Napoli e di quella di Pescara, in relazione all’aggressione a colpi di pistola nella notte fra il 2 e il 3 gennaio nei quartieri Spagnoli di Napoli, che aveva portato al ferimento con due colpi alla gamba destra del fratello del tecnico rossoblù, Gianluca.

I due indagati hanno piccoli precedenti e non appartengono ad ambienti malavitosi. Sarebbero entrati in azione dopo una lite scoppiata tra una dipendente di Gianluca Pisacane e una ragazza. Il fratello di mister Pisacane sarebbe intervenuto per difendere la sua dipendente, allontanando la ragazza e le sue amiche che poi potrebbero avere chiesto l’intervento dei due fermati per vendicare l’affronto subito. I due, uno dei quali armato, si sono presentati davanti a Gianluca Pisacane e a suo padre alla chiusura del locale, il Pisadog Spritz: ne è nata una lite culminata con gli spari.

Tutto è stato documento dalle immagini dei sistemi di videosorveglianza, che hanno consentito agli investigatori della Squadra Mobile e del commissariato Montecalvario di identificare gli aggressori, successivamente rintracciati in provincia di Pescara, a casa di parenti, dove si erano recati per sfuggire alle forze dell’ordine. A entrambi notificato un provvedimento di fermo di polizia giudiziaria, per il reato di tentato omicidio.

Ora sono in attesa dell’udienza di convalida che si terrà nei prossimi giorni dinnanzi al gip di Pescara: dopo aver adottato la sua decisione, dovrebbe trasferire gli atti a Napoli.

