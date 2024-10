Fermati dopo la fuga con la droga, giovani patteggiano 4 mesi 

Due giovani sono stati arrestati dai carabinieri per spaccio di sostanze stupefacenti e ieri mattina hanno patteggiato 4 mesi.

L’operazione è stata effettuata dai militari di Fordongianus che hanno fatto scattare il provvedimento per i due giovani, colti in flagranza di reato e trovati in possesso di marijuana, poco più di 230 grammi.

Mentre i carabinieri percorrevano la strada lungo il Tirso, proprio all’altezza delle terme romane, hanno notato un giovane con in mano un sacchetto in plastica che, alla loro vista, si è dato alla fuga. Dopo un inseguimento a piedi per le vie del paese, i militari sono riusciti a bloccarlo proprio quando tentava di salire a bordo, lato guida, di una Fiat Stilo, parcheggiata in una via secondaria. Nella vettura si trovava un altro giovane, che dava la sensazione di attendere il primo.

A quel punto i carabinieri sono riusciti a recuperare il sacchetto in plastica di cui il giovane, durante l’inseguimento, aveva cercato di disfarsi. All’interno i militari hanno trovato la droga: avvolti in un altro sacchetto di carta, sono stati trovati 230 grammi di marijuana, successivamente sequestrati.

L’ulteriore perquisizione domiciliare ha consentito di trovare e sequestrare un ulteriore piccolo quantitativo sempre di marijuana. Gli arrestati sono prima finiti agli arresti domiciliari e, poi, dopo il patteggiamento tornati in libertà.

