Fermati con il carico di droga 

Quando i carabinieri li hanno fermati a Selargius, su due auto diverse, sospettavano di poter trovare della droga. Probabilmente gli stessi militari della compagnia di Quartu e della stazione di Selargius non speravano però di trovarne così tanta: alla fine di tutta l’operazione sono stati sequestrati circa 18 chili tra hascisc e marijuana, 17mila euro e il materiale per preparare le buste con la sostanza stupefacente. In carcere sono finiti Pierfranco Pisano, 47 anni, ed Edoardo Marras (21). Il primo aveva quasi tutto in una casa – a sua disposizione, secondo le accuse – 17 chili tra marijuana e hascisc, 15.500 euro, bilancini di precisione e macchina per il sottovuoto. Il giovane invece trasportava circa un chilo e mezzo di hascisc e di marijuana, oltre a 1.500 euro, nello zaino.

Interrogatorio

L’operazione dei carabinieri è scattata giovedì sera ed è proseguita per diverse ore, con le perquisizioni nelle vetture e nelle abitazioni dei due. Alla fine il pm Daniele Caria ha disposto la custodia cautelare in carcere in attesa dell’interrogatorio di garanzia davanti al gip Giuseppe Pintori fissato per oggi. Pisano è assistito dall’avvocato Massimiliano Dessalvi, Marras dal legale Marco Perra. Da capire se i due indagati decideranno di fornire una loro versione sulla vicenda o se opteranno per la facoltà di non rispondere alle domande, in attesa che i loro legali predispongano una tesi difensiva una volta recuperate le carte delle indagini.

Le due auto

Sul blitz dei carabinieri filtrano pochi dettagli anche perché l’inchiesta prosegue per cercare di capire se ci siano altre persone coinvolte in quello che sembra essere un traffico di droga ingente. C’è da capire il ruolo dei due indagati: se fossero incaricati di un trasporto di hascisc e marijuana per conto d’altri, se facciano eventualmente parte di uno stesso gruppo o se stessero concludendo qualche affare. Gli investigatori li hanno intercettati a Selargius: erano entrambi sulle loro auto. Sono stati seguiti e dopo alcuni movimenti è scattato il blitz con la perquisizione prima nelle vetture. Marras aveva uno zaino e all’interno c’era la sostanza. Pisano invece qualcosa ma il grosso è stato recuperato in un’abitazione: circa 17 chili e 15.500 euro.

Il trasferimento

I controlli e gli accertamenti dei militari della stazione di Selargius e della compagnia di Quartu sono andati avanti fino a notte fonda e i movimenti dei carabinieri non sono passati inosservati agli occhi di diversi curiosi. Alla fine delle perquisizioni i due indagati sono stati accompagnati prima nella caserma dei militari e poi, dopo le disposizioni del pm di turno, in carcere. La droga, i soldi e il materiale per il confezionamento dell’hascisc e della marijuana sono stati sequestrati in attesa delle decisioni che verranno prese dalla Procura. Oggi intanto se ne saprà di più al termine dell’interrogatorio di garanzia dei due uomini finiti nel penitenziario di Uta.

