Ex Regio Museo.
12 marzo 2026 alle 00:33

Fermate San Saturnino: sabato la seconda stagione 

Fermate San Saturnino: s abato tornano gli appuntamenti di approfondimento e divulgazione dedicati alla storia, all’arte e alle connessioni culturali legate alla basilica di San Saturnino, monumento simbolo della città di Cagliari. L’incontro si terrà alle 11 nella Sala Ferruccio Barreca dell’Ex Regio Museo, in piazza Indipendenza 4. L’appuntamento si svolgerà eccezionalmente in questa sede, in “trasferta”, a causa dei lavori di restauro.

Tema dell’incontro sarà “Il culto dei Martiri in Sardegna dai primi secoli del cristianesimo al XVII secolo: memoria storica e testimonianze artistiche”. Grazie alla sua posizione nel Mediterraneo, la Sardegna fu tra i primi approdi della diffusione del cristianesimo. Già tra II e III secolo lungo le coste dell’isola si svilupparono comunità cristiane e luoghi di culto legati alla memoria dei martiri. Nel dialogo con Paolo Matta, Lucia Siddi approfondirà inoltre il periodo della Controriforma, quando – dopo il Concilio di Trento – si diffuse una vasta produzione di simulacri lignei destinati a rafforzare il culto dei santi. Attraverso immagini di figure come Sant’Efisio, San Sebastiano, Santa Lucia e San Pietro saranno illustrate le caratteristiche stilistiche delle opere e l’attività delle botteghe attive a Cagliari tra XVI e XVII secolo, insieme alle opere importate soprattutto da Napoli.

