«Fermate Putin, non fate il suo gioco» 

Washington. «Ogni ritardo nel sostegno all’Ucraina fa il gioco di Vladimir Putin, lo Zar deve perdere e va fermato ora». All’inizio di una settimana cruciale nell’assistenza politica e finanziaria dell’Occidente all’Ucraina, Volodymyr Zelensky si è lanciato in un nuovo, deciso appello. Lo ha fatto da Washington, dove è volato dopo aver partecipato all’insediamento del neopresidente argentino Javier Milei, alla vigilia di un incontro con Joe Biden che si annuncia delicatissimo. E, dagli Usa, Zelensky ha di fatto lanciato l’ennesimo avvertimento anche all’Ue nella settimana in cui, al vertice dei 27, approderà il dossier dell’adesione dell’Ucraina. «La guerra della Russia è contro l’Europa libera. Putin vuole dividere l’Europa», ha detto il presidente ucraino.

Il viaggio

Zelensky, contrariamente a quanto previsto, è arrivato a Washington ieri mattina. Ha parlato alla National Defense University, dove tra l’altro ha incontrato il segretario alla Difesa americano Lloyd Austin. «Putin sta cercando alleati all’estero e anche negli Usa, con la disinformazione. I ritardi di Capitol Hill fanno il suo gioco», ha sottolineato, annunciando che al presidente Biden comunicherà quali sono gli obiettivi dell’Ucraina per il 2024. Un anno cruciale per il futuro di Kiev, anche perché nel giro di sei mesi, vedrà andare al voto prima l’Europa e poi gli Usa. Zelensky ha rimarcato un concetto a lui caro sin dalle prime battute della guerra: «L’Occidente può contare sull’Ucraina e speriamo altrettanto di poter contare su di voi». E dalla Casa Bianca una prima buona notizia è già arrivata al numero uno di Kiev, con il portavoce del Consiglio per la sicurezza nazionale americana, John Kirby, che ha annunciato un nuovo pacchetto di aiuti entro la fine del mese. «Il nostro sostegno è incrollabile», ha confermato Austin.

A migliaia di chilometri di distanza, nelle stesse ore, un’atmosfera forse più plumbea avvolgeva il dossier Ue su Kiev. In quello che un alto funzionario ha definito come «il Consiglio europeo più difficile» l’Ue si appresta di fatto ad affrontare in un metaforico faccia a faccia Viktor Orban sul dossier allargamento. La bozza delle conclusioni prevede l’approvazione del vertice Ue all’apertura dei negoziati d’adesione per Ucraina e Moldova. Ma l’Ungheria continua nel suo veto solitario. L’idea dell’Ue è mettere sul tavolo del Consiglio europeo comunque il sì ai negoziati per l’adesione di Kiev, isolando così Budapest.

RIPRODUZIONE RISERVATA