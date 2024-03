«Fermate lo smantellamento di Tim» 

Il settore delle telecomunicazioni sardo incrocia le braccia un giorno intero per protestare contro lo smantellamento inesorabile del comparto che in questi in Italia sta sottraendo valore economico e mette a rischio migliaia di posti di lavoro.

Un tema talmente sentito da aver spinto ieri circa il 90% dei 550 occupati sardi nelle attività di customer care (servizio clienti) di Tim ad astenersi dal lavoro in contemporanea con i colleghi di tutta Italia, coordinati dalle segreterie regionali di Slc Cgil, Fistel Cisl e Uilcom Uil.

Allarme

«Il settore delle Tlc, lasciato al suo destino dai vari governi che si sono succeduti negli ultimi undici anni, ha subito una perdita di valore e remuneratività pari a 12 miliardi di euro, e non accenna a fermarsi, complici una concorrenza spietata senza alcun intervento regolatorio ed il difficile quadro internazionale», conferma Alberto Frau, segretario regionale della Fistel Cisl.

Non a caso «È notizia di questi giorni l’abbandono del mercato italiano da parte di Vodafone che si aggiunge alla divisione della Tim in due tronconi societari».

A preoccupare i sindacati c’è soprattutto, spiega la Uilcom «l’ingiustificato calo di volumi lineare che ha impattato le aziende operanti in appalto sulle attività di gestione clienti per TIM, che ad oggi occupano oltre 5mila addetti in Italia».

Futuro nero

Le previsioni sono quindi tutt’altro che ottimistiche. «I pesantissimi tagli annunciati da Tim rischiano di aprire una serissima crisi occupazionale anche in Sardegna, in particolare fra i 295 lavoratori e lavoratrici di Ennova, importante realtà che opera a Cagliari solo su commesse Tim», dice il segretario regionale della Slc Cgil Antonello Marongiu, che nel giorno dello sciopero nazionale al quale hanno aderito i lavoratori dell’Isola, denuncia «la scellerata gestione da parte del governo nazionale che ha sostanzialmente avvallato lo spacchettamento dell’azienda e consegnato oltre 2.000 lavoratori a una condizione di incertezza». Oltre a Ennova il sistema appalti Tim coinvolge nell’Isola anche un’altra realtà, Konecta, che ha sede a Olbia e impiega circa venti lavoratori.

