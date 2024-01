«Fermate le esercitazioni militari» 

Avvengono in siti di interesse comunitario che, quindi, sarebbero protetti da stringenti vincoli ambientali. Così le esercitazioni militari nei poligoni della Sardegna finiscono, di nuovo, davanti al Tar. A contestare la legittimità del provvedimento del ministro della Difesa che ha autorizzato il calendario delle manovre a Capo Teulada e Capo Frasca è ancora una volta il Gruppo di intervento giuridico.

Il ricorso

Due giorni fa, attraverso l’avvocato Carlo Augusto Melis Costa, l’associazione ecologista guidata da Stefano Deliperi ha impugnato il documento firmato da Guido Crosetto. Il motivo è semplice: prima di dare il via libera alle esercitazioni – che nell’Isola vengono approvate ogni sei mesi – ministero e Regione devono effettuare una Valutazione di incidenza ambientale. Per l’associazione ambientalista non si tratta di una procedura che può essere seguita o no: è obbligatoria. La Vinca è un atto previsto dal diritto comunitario che ha lo scopo di accertare preventivamente se determinati interventi possano avere incidenza significativa sui siti di importanza comunitari (Sic), sulle zone speciali di conservazione e sulle zone di protezione speciale (Zps). Zone protette, proprio come quelle che ci sono all’interno dell’area militare di Teulada, dove spara ogni tipo di arma e si allenano eserciti di tutto il mondo, e accanto a Capo Frasca. I giudici del tribunale di piazza del Carmine, a Cagliari, hanno rigettato la richiesta di sospensiva. Come quando è stato affrontato il ricorso contro il calendario del secondo semestre del 2023, anche ieri (quindi 24 ore dopo il deposito dell’istanza) il presidente del Tar ha stabilito che «nella vicenda controversa vengono in gioco svariati interessi pubblici, tutti oggettivamente assai rilevanti».

Interesse prevalente

Ma viene anche ritenuto che «allo stato vada attribuita importanza preponderante alla esigenza di garantire lo svolgimento delle attività addestrative, di preminente interesse pubblico, programmate anche per il primo semestre 2024 presso aree considerate idonee». Quindi niente sospensione, perché rispetto all’ipotesi del mancato rispetto delle regole che tutelano l’ambiente prevale la necessità dell’addestramento delle truppe, che non può essere interrotta. Per avere ulteriori approfondimenti nel merito bisognerà aspettare il 7 febbraio. Il Grig non ha solo chiesto lo stop. Nel ricorso viene anche proposta la condanna di Ministero e Regione a effettuare (il primo) e richiedere (la seconda) l’attivazione della Vinca.

Le altre regioni

A non tornare nella vicenda, secondo gli ecologisti, è anche la disparità di trattamento tra i poligoni sardi e quelli di altre regioni italiane. Lo stesso ministero della Difesa, afferma Deliperi, «ha sottolineato l’importanza di svolgere assiduamente le operazioni di salvaguardia ambientale dei siti addestrativi». Tanto che «le procedure di Vinca sono regolarmente portate avanti in relazione ad altri poligoni come, per esempio, il poligono di Monrupino (Ts), il poligono di Monte Stabiata (Aq), il poligono del Cellina - Meduna (Pn), e quello di Torre Veneri (Le)». In Sardegna invece non solo la Regione non ha mai puntato i piedi. Ma nei tavoli istituzionali il tema non è mai stato all’ordine del giorno.

