«Fermate le corse in auto»  

Se non proprio la “zona 30” invocano almeno rallentatori per contenere la velocità. «Perché qui corrono senza badare alla presenza di bambini». Esordisce così Roberto Loi, operaio che insieme alla moglie e ai tre figli abita in via Generale Toxiri dallo scorso febbraio. I residenti del quartiere si appellano al Comune per intervenire («quanto prima», dicono) lungo l’ex statale 125 che dalla periferia nord della cittadina conduce a Girasole. All’imboccatura della via, anni fa, l’ente aveva realizzato una rotonda per moderare la velocità dei mezzi in arrivo da via Vittorio Emanuele e da viale Santa Chiara. Ma evidentemente questo non basta.

La paura

«Si corre troppo. I rallentatori sarebbero fondamentali per far finalmente rispettare il limite di velocità», aggiunge Natale Cannas, pensionato che più volte al giorno percorre via Generale Toxiri per raggiungere la sua abitazione in via Angioy, nel quartiere di Su Muru Nou. L’ennesimo incidente sfiorato all’altezza di via Cambosu, quando nel fine settimana un ciclista ha rischiato di essere travolto da un’auto transitata a velocità elevata, ancora una volta porta l’attenzione sulla sicurezza delle strade urbane. Marcello Ladu annuncià una novità: «Stiamo elaborando un piano del traffico in cui sono previsti nuovi rallentatori. Anche via Generale Toxiri rientra nello studio in via di completamento».

Guerra alla velocità

Si correva parecchio anche in via Deledda ma poi, alla luce di accorati appelli dei residenti e, soprattutto, dopo alcuni investimenti (anche tragici), il Comune ha messo mano alla strada che da via Baccasara porta proprio su via Generale Toxiri. Qui, nei mesi scorsi, sono stati realizzati tre rallentatori in cemento e istituita la “zona 30”. Provvedimenti che invitano a rallentare a beneficio di una mobilità più sicura. Nel corso dell’ultimo anno sotto il profilo sicurezza tanto è stato fatto con l’apposizione di altri cuscinetti berlinesi per rallentare il traffico. Alcuni in punti particolarmente sensibili, come l’incrocio tra viale Santa Chiara e via Scorcu, all’altezza della cittadella scolastica, in viale Pirastu e in via Monsignor Virgilio. I residenti di Monte Attu ne chiedono uno anche davanti al cimitero.

