«Fermate la strage sulla Statale 196» 

«Basta croci sulla Statale 196». Era la disperate richiesta d’aiuto di tanti amministratori comunali che a dicembre si erano uniti e avevano chiesto interventi per la sicurezza su quella strada così trafficata. Intanto, in due mesi nulla è cambiato. Con l’ultimo incidente avvenuto sulla Provinciale 2 tra Villamassargia e Carbonia, la sicurezza delle strade torna prepotentemente attuale.

Nel 2017 l’Istat la poneva tra le 5 strade più pericolose della Sardegna. Nel 2022 gli incidenti, anche gravi, erano in media uno al mese e solo tra novembre e dicembre erano stati due i sinistri di una certa gravità, con una vittima, Fabrizio Zara, che viaggiava verso Monastir per andare al lavoro.

I tratti più pericolosi? Oltre all'incrocio di S’Acqua cotta - sul quale anche il ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini era intervenuto annunciando lavori entro marzo - il tratto che collega Villacidro e Villasor. È il rettilineo più lungo della Sardegna e, forse, proprio in questo nasconde le sua insidia: «La gente magari preme troppo sull’acceleratore, ma non è sicuro. Dovrebbe diventare una strada di tipo C», spiegava il sindaco di Villacidro, Federico Sollai, «da rifare segnaletica, barriere e banchine, più pericolose che sicure». Parole simili dal sindaco Massimo Pinna di Villasor: «Strada troppo stretta, allarghiamola. Lo spazio c’è. Eliminiamo le canalette laterali, troppo pericolose. Non per andare veloci, ma per andare sicuri». In questi due mesi nulla è cambiato, ma, per fortuna, il conto delle croci è ancora fermo.

