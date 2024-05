«Fermate il degrado nel parco Matteotti» 

«Basta degrado nella zona fra il parco Matteotti, la sala Pira e il Ctm point». È l’appello lanciato dal capogruppo di FdI in Consiglio comunale, Michele Pisano, con un’interpellanza discussa durante l’ultima riunione in Municipio. Pisano ha parlato di «rifiuti, presenza di ratti, locali chiusi e di cui vogliamo sapere la funzionalità. Uno schifo a cui bisogna mettere un freno», ha aggiunto riferendosi allo spazio di via Brigata Sassari fra parco e sala Pira. «Le famiglie, gli anziani, i bambini e tutti cittadini hanno bisogno di un luogo fruibile, l’auspicio è che torni decoroso nel giro di poco tempo», ha concluso Pisano.

Una zona della città già al centro di una riqualificazione generale. «La ditta che si occupa del verde sta intervenendo da tempo con la manutenzione dei camminamenti del parco Matteotti, insieme al ripristino della fontana», ha ricordato il vicesindaco Tore Sanna in Consiglio. «Intervento collegato alla ristrutturazione della sala Pira, a cui seguirà la definizione di un piano generale di sorveglianza e gestione del parco». Stesso discorso per la sala Pira: «Dopo i lavori servirà una gestione unitaria dell’area». Anche sul Ctm point il futuro è già deciso: lo stabile, insieme agli spazi intorno, verrà acquistato dall’azienda di trasporto pubblico per 138mila euro. (f. l.)

