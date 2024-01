Fermate del bus pericolose: troppe croci 

In via dell’Autonomia Regionale Sarda, la strada più trafficata della periferia quartese, il pullman si attende sotto la pioggia d’inverno e sotto il sole cocente d’estate. Perché dopo la conclusione dei lavori di messa in sicurezza, con rotatorie e piste pedonali e ciclabili, ancora non sono state sistemate le pensiline nelle fermate dei bus. Eppure gli accordi tra Comune, Ctm e Città Metropolitana risalgono addirittura al 2019: un patto che prevedeva la realizzazione di 12 pensiline, sei per lato, con la massima urgenza. Invece nulla è stato fatto: e negli anni ci sono stati anche incidenti mortali che hanno coinvolto anche pedoni appena scesi dagli autobus.

L’accordo

Nella divisione dei compiti la Città Metropolitana, ente proprietario della strada, si doveva occupare di acquisire tramite accordi bonari o espropri le aree dai privati. Poi si sarebbe passati a definire la progettazione con il Comune, mentre al Ctm spettava la fase finale dell’installazione delle pensiline. Poi era arrivato il Covid, i tempi si sono dilatati e nemmeno la data annunciata dello scorso luglio è stata rispettata. «D’intesa con il Comune», spiegano dal Ctm, «sono già stati progettati gli interventi per la sistemazione delle pensiline di fermata lungo via dell’Autonomia. Sono però necessari i tempi delle gare pubbliche per la fornitura dei materiali, l’installazione e il collaudo». Tre pensiline, assicura l’azienda di trasporti, «dovrebbero essere sistemata entro il 2024, una all’altezza dell’incrocio con via Cixerri, una all’angolo con via Trifoglio e una dalle parti di Santa Maria Degli Angeli». Per le altre non si sa nulla.

Gli appelli

Di pensiline in via dell’Autonomia si parlava da anni, dopo tanti incidenti a danno di ragazzi e adulti travolti proprio mentre scendevano dal pullman e si ritrovavano in mezzo alla strada. Ben prima dell’accordo del 2019, Comune e Ctm avevano effettuato un sopralluogo nella zona assicurando anche in quell’occasione la sistemazione delle pensiline. Anche Lorenzo Damato aveva avuto un incidente in via Dell’Autonomia appena sceso dal pullman: aveva 11 anni ed era stato travolto da un camion. Da allora la mamma, Marta Ibba, denuncia le condizioni della strada, andando anche a parlare di sicurezza stradale nelle scuole. In troppi in questa strada hanno visto morire un parente e ancora aspettano che i lavori siano finalmente conclusi.

Rotatorie e piste

I lavori di messa in sicurezza della strada hanno riguardato la realizzazione di tre rotatorie all’altezza degli incroci più pericolosi: via San Martino, via dei Pittori Europei e via San Giovanni.La carreggiata a è stata allargata ed è stato dato spazio a marciapiedi e piste pedonali e ciclabili, dai colori sgargianti che riprendono il tricolore. Nonostante questo però gli incidenti non si sono azzerati e non sono mancate le polemiche per i rondò che non sono delimitati da cordoli e spesso le auto vi finiscono all’interno. Qualche tempo fa una di queste aveva danneggiato anche l’impianto di irrigazione.

