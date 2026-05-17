Fermate del bus cancellate, disagi e proteste 

Troppe fermate inattive e ostacoli al transito degli autobus a Monserrato. Tra gli effetti collaterali del cantiere per l’asfalto di via Cabras c’è stata la deviazione dei percorsi del Ctm, situazione che provoca disagi. A segnalarlo è il consigliere di minoranza Efisio Sanna: «Le linee sono state deviate su via Giulio Cesare, dove è presente solo una fermata. Sono pertanto non attive ben sei fermate: in via del Redentore, via Zuddas, via Cabras». Non solo: la deviazione della linea M in via Giulio Cesare «comporta ostacoli continui al transito dei bus, per i tanti stop necessari per consentire ingresso e uscita in auto dalle abitazioni», mentre il percorso tradizionale «non sarebbe ostacolato se i bus continuassero a passare per via Cabras», grazie alla viabilità alternativa in vigore che consentirebbe il passaggio dei mezzi. Sanna ha provato a discutere l’argomento nel corso dell’ultimo Consiglio, ma l’interrogazione non è stata ritenuta urgente dal presidente dell’Aula Ignazio Tidu.

RIPRODUZIONE RISERVATA