Fermate dei pullman in sicurezza con dodici pensiline 

I lavori per la messa in sicurezza della strada e il rifacimento della segnaletica sono praticamente conclusi ma in via Dell’Autonomia Regionale Sarda, la strada più trafficata della campagna quartese, manca ancora la sistemazione delle fermate dei pullman. Il progetto, in capo alla Città Metropolitana, prevede la realizzazione delle pensiline in modo da poter aspettare i mezzi pubblici in sicurezza e al riparo della pioggia d’inverno e del sole cocente d’estate.

«Siamo nella fase della progettazione di fattibilità tecnico-economica», spiegano dalla Città Metropolitana, «che dovrebbe concludersi ad aprile. Entro luglio dovrebbe essere approvata la progettazione definitiva con aggiudicazione lavori a dicembre del 2023 e apertura cantieri a inizio 2024». Le pensiline saranno sistemate in punti strategici segnalati sia dal Ctm che dall’Arst, non solo in via Dell’Autonomia ma anche lungo la provinciale per Villasimius presumibilmente a Mari Pintau e Capitana per un finanziamento di 500 mila euro con fondi propri della Città Metropolitana. Si stima, ma si vedrà in fase di progettazione, che le pensiline saranno circa 12 la maggior parte appunto concentrate in via Dell’Autonomia.

La strada, che per decenni si è portata dietro l’appellativo “della morte” per via dei tanti incidenti, è stata messa in sicurezza grazie a un progetto che ha previsto la realizzazione di tre rotatorie all’altezza degli incroci più pericolosi, l’allargamento e la realizzazione di piste ciclabili e percorsi pedonali. Potenziata anche la luminosità dei rondò con l’installazione di piccoli pannelli luminosi e lungo la via sono stati sistemati anche gli “occhi di gatto”, ossia pannelli retroriflettenti. (g. da.)

