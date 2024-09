Fermate dei bus senza pensiline 

Un paese che nel periodo estivo viene assalito dai turisti, ma che negli altri mesi dell’anno è vivo e visitato da tantissime persone. Molti di loro usufruiscono del servizio Arst, come gli studenti che frequentano l’istituto alberghiero Azuni; altri utilizzano il pullman per andare a lavorare. A Pula, la mancanza di pensiline per aspettare la corriera sta creando diversi disagi tra cittadini e turisti che si ritrovano sotto la pioggia, in inverno, oppure sotto il sole in estate.

La situazione

Tutte le fermate dell’autobus sono sprovviste di copertura o di panchine e ciò crea evidenti disagi. Gli studenti che prendono il bus da viale Nora, di fronte al cimitero, non hanno modo di ripararsi dal sole o dalla pioggia. In via Lamarmora, della pensilina è rimasto solo lo scheletro, con la copertura in plexiglass rimossa probabilmente a seguito di alcuni atti vandalici. La situazione è identica in viale Europa, strada nella quale lo stallo di fermata dell’Arst si trova a ridosso della vegetazione, che quindi ostruisce la visuale degli autisti i quali vedono all’ultimo momento coloro che vogliono salire sull’autobus.

Le testimonianze

«Prendo il pullman ogni giorno per andare a Cagliari - racconta Andrea Ledda di Pula -Ritrovarmi fradicio di pioggia in inverno già alle 6 e 30 del mattino non mi sembra giusto. Visti anche i costi dei biglietti dell'Arst ci aspettiamo un servizio più efficiente». A lamentarsi dei disagi anche alcuni turisti, tra cui Jacopo Fedi, 21enne dalla provincia di Varese: « Pula è un bellissimo paese - afferma - ma il mancato interesse verso coloro che utilizzano il servizio Arst, da e verso Pula, trasforma l’idea di visitare il centro in qualcosa di faticoso e pesante: sarebbe opportuno avere delle zone d’ombra per le persone più fragili, segnalare le fermate in maniera più adeguata illuminandole e aggiungendo una tabella per gli orari di passaggio. Non avere un’auto, nel mio caso, significa necessariamente utilizzare la corriera. È un peccato che io debba sforzarmi così tanto per godermi Pula».

L’amministrazione

«Purtroppo le pensiline sono sempre soggette a danneggiamenti, dovuti all’usura e agli atti vandalici - dice il sindaco Walter Cabasino - Eravamo coscienti di questo problema già prima dell’estate, alle porte dell’evento di Dolce&Gabbana che si è svolto a Nora. La competenza in materia spetta all’Arst: mi è stato assicurato il posizionamento di nuove pensiline entro la fine del 2024. Gran parte delle fermate verranno munite di pensiline nuove. Valuteremo se le poche ancora presenti sono pericolanti: nel caso le rimuoveremo».

