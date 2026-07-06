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Arbus.
07 luglio 2026 alle 00:49

Fermate Arst pericolose: «Il Comune non installa la segnaletica» 

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Diventa un caso politico, l’assenza di segnaletica alle fermate del pullman lungo la Costa Verde, nonostante la disponibilità dell’Arst alla donazione gratuita dei cartelli stradali. La minoranza di Arbus ha presentato un'interrogazione al sindaco, Paolo Salis, e all’assessore competente, chiedendo chiarimenti sui ritardi nell'adeguamento delle fermate della linea stagionale Arst 208 che collega Villacidro , Guspini , Arbus e Montevecchio alle località marine.

«Dagli atti in nostro possesso», dice il primo firmatario, Agostino Pilia, «risulta che l'8 giugno l’Arst segnalava al Comune di Arbus, alla Provincia e alla Regione, la necessità di adeguare le fermate alle norme di sicurezza. In nome della collaborazione, si evidenziava la disponibilità alla consegna gratuita della segnaletica verticale, come pali, cartelli e portaorari: al Comune il compito di installare e individuare un'area per l'inversione di marcia dei mezzi».

Secondo l’interrogazione, gli interventi ad oggi non sarebbero stati eseguiti, con ripercussioni sul servizio e possibili criticità per la sicurezza di residenti e turisti. Dunque, la richiesta di chiarire il ritardo e se la segnaletica sia stata presa in consegna».

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