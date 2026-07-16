Fermata sotto casa della madre: in manette 

Era sottoposta a un provvedimento del tribunale civile che le vietava di avvicinarsi ai genitori ma nella notte si è presentata sotto casa della madre. Succede a Capoterra nella notte tra mercoledì e giovedì: la donna è stata arrestata dai carabinieri della stazione di Pula. Ieri il processo per direttissima in cui il giudice ha convalidato l’arresto e disposto il divieto di avvicinamento ai genitori, con l’applicazione del braccialetto elettronico. La presenza della donna sotto l’abitazione della madre ha costituito una violazione delle prescrizioni. Con il provvedimento penale e l’applicazione del braccialetto elettronico, si potrà verificare il rispetto della distanza imposta dall’autorità giudiziaria, mentre la donna dovrà attenersi alle prescrizioni stabilite dal giudice. La misura rappresenta un ulteriore livello di controllo rispetto al precedente provvedimento civile e mira a garantire il rispetto delle prescrizioni e la tutela dei genitori.

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