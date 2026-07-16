VaiOnline
Capoterra.
17 luglio 2026 alle 00:31

Fermata sotto casa della madre: in manette 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Era sottoposta a un provvedimento del tribunale civile che le vietava di avvicinarsi ai genitori ma nella notte si è presentata sotto casa della madre. Succede a Capoterra nella notte tra mercoledì e giovedì: la donna è stata arrestata dai carabinieri della stazione di Pula. Ieri il processo per direttissima in cui il giudice ha convalidato l’arresto e disposto il divieto di avvicinamento ai genitori, con l’applicazione del braccialetto elettronico. La presenza della donna sotto l’abitazione della madre ha costituito una violazione delle prescrizioni. Con il provvedimento penale e l’applicazione del braccialetto elettronico, si potrà verificare il rispetto della distanza imposta dall’autorità giudiziaria, mentre la donna dovrà attenersi alle prescrizioni stabilite dal giudice. La misura rappresenta un ulteriore livello di controllo rispetto al precedente provvedimento civile e mira a garantire il rispetto delle prescrizioni e la tutela dei genitori.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

L’emergenza.

Caldo, la giungla dei cantieri

La Sardegna boccheggia: aspettando il venerdì nero, Ollastra tocca i 47 gradi 
l Artizzu, Marci
il dibattito

«Il Pnrr non può colmare il gap insulare»

L’audizione di Meloni alla Commissione parlamentare: «Serve valutare l’impatto» 
Alessandra Ragas
Camera

Legge elettorale, riecco la maggioranza

Archiviato il ko sulle preferenze: la legge passa con 217 sì. Ora tocca al Senato 
L’incontro

Grazia a Roggero, alta tensione tra Nordio e il Colle

Il Quirinale puntualizza: la facoltà solo al presidente 
La sentenza

Ponte Morandi, 12 anni a Castellucci

All’ex ad di Aspi la più dura delle 32 condanne. Salvini: chi sbaglia paga 