Fermata soppressa, niente scuola 

La fermata dell’autobus viene cancellata all’improvviso e un ragazzo non può più andare a scuola. Succede a Santa Caterina, frazione di Sant’Antioco dove, dal 14 settembre scorso, nessun autobus dell’Arst si ferma più. In realtà, il disagio, vissuto quotidianamente dal ragazzo, minorenne e pertanto con diritto a frequentare la scuola e di conseguenza, anche di poterla raggiungere, lo vivono tutti gli abitanti del piccolo centro situato a ridosso dell’istmo lungo la statale 126. «Incredibile soprattutto perché non c’è stata alcuna comunicazione ufficiale - ha detto il sindaco Ignazio Locci - Arst ha disposto di eliminare la fermata e lo ha fatto, senza dialogo, così, di punto in bianco, lasciando i residenti della frazione di Santa Caterina senza alcuna possibilità di viaggiare sui mezzi pubblici». A completare il quadro della cancellazione della fermata, c’è una richiesta sottoscritta dai sindacati di categoria di Cgil Cisl Uil e Cisal che tre giorni prima della decisione, avevano manifestato la richiesta per motivi di sicurezza, non solo per i conducenti dei mezzi ma anche per gli stessi viaggiatori. C’è però una comunicazione della direzione centrale dell’Arst che aveva previsto la cancellazione della fermata da febbraio scorso, a causa della modifica della segnaletica e l’aggiunta di paletti laterali lungo la strada. Il sindaco ribadisce la necessità che l’Arst possa rivedere la sua posizione e ripristini il servizio al più presto. «Non si può lasciare un intero agglomerato urbano senza autobus - evidenzia il sindaco Locci - tra l’altro, le fermate, una in un lato e la’altra nell’altro, a Santa Caterina sono sempre esistite. Ora, se è cambiato qualcosa, da parte dell’Anas, non vedo per quale motivo ne debbano subire le conseguenze i cittadini, ancor meno un giovane ragazzo che studia a Carbonia e che finora ha dovuto raggiungere la scuola con i sacrifici della sua famiglia. Non siamo disposti ad accettare passivamente decisioni che sarebbero dovute essere concordate, perlomeno nella richiesta di ripristino delle condizioni di sicurezza». Del caso si sta occupando anche la Prefettura di Cagliari, soprattutto per la parte relativa al diritto allo studio che deve essere garantito al giovane studente e quindi, anche la possibilità di raggiungere la sede scolastica, assieme ai suoi compagni che partono da Sant’Antioco. “Un problema che deve essere risolto da Anas e Arst” ha concluso il sindaco.

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