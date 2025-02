“Fermata San Saturnino”: una fantastica basilica e tante storie da scoprire 

Cagliari e la sua antica basilica da domani saranno protagoniste del ciclo di conferenze “Fermata San Saturnino”. Ogni ultimo sabato del mese, esperti e specialisti legati all’archeologia, all’urbanistica, alla storia dell’arte e alla letteratura cristiana, presenteranno un loro contributo in cui il tema conduttore sarà appunto il più antico e importante monumento paleocristiano e bizantino della Sardegna. L’organizzazione è a cura della Direzione regionale Musei Nazionali Sardegna e della Basilica di San Saturnino.

Il via domani

Si parte, dunque, questo sabato, alle 11, nella chiesa di piazza San Cosimo, ingresso gratuito, con il primo degli undici incontri in calendario, tenuto dagli architetti Marco Cadinu e Alessandro Sitzia, sul tema: “La Basilica: Storia di una architettura”. I due studiosi, attraverso un dialogo tra urbanistica storica e architettura, propongono un viaggio nel tempo dal titolo: “La Basilica di San Saturnino. Il paesaggio delle pietre erranti. Urbanistica e architettura di un monumento inconcluso”. Ad aprire i lavori sarà la direttrice della basilica, Patrizia Tomassetti.

Il calendario

Nel corso dell’anno si susseguiranno incontri e conferenze, che coinvolgeranno studiosi, associazioni culturali, scrittori ed esponenti del mondo della cultura, nell’ambito di un ambizioso progetto di approfondimento e divulgazione. Il secondo appuntamento è, quindi, per sabato 29 marzo con “La ricerca dei Corpi Santi e il culto del Santo” a cura di Rossana Martorelli e Antonio Piras. Terzo incontro in programma per sabato 10 maggio con la presentazione del progetto “La Guerra attraverso gli occhi della Basilica” con gli interventi di Patrizia Tomassetti, Enrico Trogu e del personale Direzione regionale Musei Nazionali Sardegna. Terzo momento: sabato 31 maggio sarà la volta della conferenza “I materiali della Basilica tra conoscenza e problemi di conservazione” a cura Paola Meloni, Ludovica Onorie Georgia Toreno. Il 13,14,15 si celebreranno le Giornate europee dell’archeologia con gli interventi a cura di Sabrina Cisci. Si arriva a sabato 28 giugno, al centro dell’incontro “La Basilica: dalla fondazione all’epoca giudicale” a cura di Massimo Casagrande e Stefano Giuliani. Sabato 26 luglio sarà la volta di Donatella Fiorino, Caterina Giannattasio e Silvana Grillo che si confronteranno sul tema ”La Basilica letta attraverso gli interventi di restauro”. Sabato 27 settembre 2025 saranno ancora una volta al centro dell’incontro le Giornate Europee del patrimonio. Sabato 25 ottobre Mauro Salis e Alessandra Pasolini terranno la lectio “Arte e arredi perduti della Basilica”. Sabato 29 novembre sarà la volta di Andrea Pala e Valeria Carta sul tema “La Basilica nel Medioevo”. Sabato 6 dicembre “Scripta manent: il patrimonio epigrafico di San Saturnino” a cura di Piergiorgio Floris.

Il simbolo

Tutto ciò in un momento in cui nell’area della necropoli sono in corso scavi archeologici che, recentemente, hanno riportato alla luce un’importante strada di impianto medievale che collegava la zona di Bonaria al Castello pisano, passando vicino alla basilica. La storia di San Saturnino è fortemente legata a quella di Cagliari (di cui Saturnino è il patrono) e tocca tutte le vicende significative e gli eventi più importanti della città dal punto di vista storico-culturale, tanto da essere ormai diventata uno dei simboli della città. (red. cult.)

