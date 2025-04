Fermata l’ultima amante di Messina Denaro 

Palermo. L'aveva soprannominata “Luce”, si fidava di lei tanto da usarla come staffetta quando usciva dal covo di Campobello di Mazara. “Luce”, hanno scoperto i carabinieri del Ros e i pm di Palermo, era Floriana Calcagno, 40 anni, docente di matematica: una delle amiche del capomafia Matteo Messina Denaro.

Calcagno, moglie di un favoreggiatore mafioso e nipote del boss Francesco Luppino, è stata arrestata ieri per favoreggiamento e procurata inosservanza della pena. Dopo la cattura del capomafia, nel 2023, si era presentata in Procura con l'avvocato per spiegare che con quell'uomo visto in tv aveva avuto una relazione in un momento difficile della sua vita coniugale, ma ignorava chi fosse in realtà: «L'ho conosciuto al supermercato e si è presentato come Francesco Salsi, un anestesista in pensione», disse raccontando di una storia di pochi incontri.

Incrociando gli appunti del boss e le lettere di Laura Bonafede, altra amante del padrino e anche lei insegnante, e con altri riscontri gli inquirenti hanno scoperto ben altra storia. Per loro, «era ben consapevole della rilevanza degli incontri col boss». Scortava con la sua auto Messina Denaro controllando che nessuno lo seguisse, l'ha ospitato nella sua casa al mare e ha fatto su e giù dal covo di Campobello per portare e prendere cose «fondamentali» per il latitante, dicono gli inquirenti.

RIPRODUZIONE RISERVATA