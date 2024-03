Fermata in auto con cinque chili di marijuana 

È stata fermata dai carabinieri del suo paese per un semplice controllo stradale, di quelli che esordiscono con i militare che fermano gli automobilisti in un posto di blocco per chiedere la patente e il libretto di circolazione. Ma Erica Cossu, 36 anni di Uta, avrebbe immediatamente mostrato segni di nervosismo e agitazione - almeno stando alla ricostruzione degli investigatori - insospettendo i componenti della pattuglia che hanno deciso così di perquisire la sua Fiat 500. E quando è stato aperto il portabagagli sono saltati fuori circa 5 chili di marijuana, nascosti in alcuni sacchi di tela, che hanno fatto scattare l’arresto della donna.

A decidere che l’impiegata fosse messa ai domiciliari è stato il pubblico ministero di turno, contattato immediatamente dai carabinieri. Il sostituto procuratore Gilberto Ganassi ha disposto anche che la 36enne venisse immediatamente mandata a convalida e, subito dopo, processata per direttissima. I suoi difensori, gli avvocati Andrea Murreli e Francesca Di Tolla, hanno ottenuto la remissione in libertà della loro assistita con obbligo di firma e il giudice Simone Nespoli ha concesso i termini a difesa per far valutare ai legali la migliore scelta processuale. Lo stupefacente potrebbe già essere esaminato nei prossimi giorni dagli specialisti del Ris dei carabinieri, così da capire quale sia la quantità di principio attivo contenuto nelle foglie. Ma l’indagine è appena iniziata: la Procura vuole comprendere se quello stupefacente fosse della donna o se qualcuno glielo avesse consegnato per trasportarlo, o anche – in alternativa – se glielo avessero nascosto nell’auto a sua insaputa. Ipotesi poco verosimile, quest’ultima, visto il volume e l’odore che sprigiona tutta quella quantità di stupefacente. Il processo è stato poi rinviato al mese prossimo. (fr.pi.)

