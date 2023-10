Fermata dell’Arst senza pensiline, protestano gli utenti 

La scena alla fermata Arst di via Cagliari a Sestu non cambia mai. Tante persone in fila, che devono stringersi su un piccolo marciapiede. Tra gli utenti in tanti lamentano la mancanza di spazio, ma anche di una pensilina sotto cui trovare riparo.

Per Andrea Ruggeri, «le pensiline servirebbero per proteggerci sotto il sole e sotto la pioggia, sia d’estate che d’inverno. Ma in tutta Sestu praticamente non ce ne sono». Marcella Fadda commenta; «soprattutto per noi studenti quando finisce la bella stagione la situazione diventa sempre più difficile a causa dell’affollamento e della mancanza di spazio». Quella fermata aveva fatto già discutere al momento della sua creazione, qualche mese fa; in precedenza infatti si trovava più indietro, in un punto in cui il marciapiede era più largo ed era più facile anche sorpassare l’autobus, mentre ora le auto fanno la coda dietro al mezzo pubblico. Ma tornare al passato è impossibile. «La scelta è legata alle prescrizioni della motorizzazione civile nel corso dell’omologazione delle nuove fermate», chiarisce l’assessore ai lavori pubblici e trasporti Emanuele Meloni, «per questioni di sicurezza si è reso necessario spostare la fermata dove ci hanno indicato». Mentre per quanto riguarda le pensiline Meloni rassicura che arriveranno: «Arst ce le ha promesse. Hanno in corso una gara d’appalto».

